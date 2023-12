Nyilvánvaló 11-es maradt el Szoboszlaiék meccsén

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a Liverpool 1–1-et játszott odahaza az Arsenallal. A mérkőzésen azonban elmaradt egy kezezés utáni büntető - írja a goal.hu.

A magyar lap a BBC alapján számolt be Jürgen Klopp, a Liverpool menedzserének reakciójáról.

„Nem tudom, hogy a játékvezető látta-e, mi történt, de ha megnézem a jelenetet, akkor nem értem, hogy miért nem kaptunk tizenegyest - fogalmazott Klopp.

Odegaard dribbled the ball with his hands. The same VAR that robbed us during the Newcastle game ignored our mistake today. ?? pic.twitter.com/3hiilKhGaS