Szabó Tünde: nem csak a sikerek idején kell Milák Kristóf mellett állni

Szabó Tündének országgyűlési képviselőként és kormánybiztosként már más feladatai vannak, nem szakadt el teljesen a sportélettől és az úszástól. Kapcsolatban van Wladár Sándorral, a Magyar Úszó Szövetség elnökével, valamint többször egyeztetett az elmúlt időszakban a sportért felelős államtitkárral, Schmidt Ádámmal is. Elmondása szerint sok esetben keresik meg őt sportolók, edzők, és lehetőségeihez mérten igyekszik nekik segítséget nyújtani. Az úszószövetség korábbi főtitkára és alelnöke hozzátette: nagyon jó szakembernek tartja utódját, Schmidt Ádámot, aki meglátása szerint kitűnő munkát végez hivatalában.

Szabó Tündének a többi között ügyvédi, sportjogi szakjogász végzettsége is van, parlamenti képviselőként azonban jelenleg nem praktizálhat, ugyanakkor közölte: a jövőben szeretne majd visszatérni erre a pályára. Ahogy fogalmazott, az úszás mindig az élete része lesz és támogatni szeretné a versenyzőket, edzőket, akik mindig számíthatnak rá, de más sportágak képviselőinek is szívesen segít és elárulta, hogy sokszor kérnek is tőle tanácsokat.

Az Európai Úszó Szövetség volt alelnöke örül annak, hogy a magyar úszás továbbra is sikeres nemzetközi szinten és büszke arra, hogy ennyi tehetsége van a sportágnak – mind a medencés, mind a nyílt vízi versenyszámokban.

Kiemelte, hogy a mostani nagyszerű sporteredmények, infrastrukturális beruházások nagyban köszönhetők a 2011-ben bevezetett tao-rendszernek, valamint a 2013-ban indított kiemelt sportágfejlesztési programnak. Az külön öröm számára, hogy a reformok az úszásban is pozitív folyamatokat indítottak el.

Minden támogatást megérdemel Milák Kristóf

Szabó Tünde elmondta a véleményét Milák Kristóf mostani helyzetéről is. Elárulta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a 200 méteres férfi pillangóúszás világcsúcstartójával és az edzői stábjával is. Igyekszik tájékozódni a kialakult problémáról, folyamatosan beszél az úszószövetség vezetőivel is. „Nagyon empatikus személynek tartom magam, aki bele tudja élni magát a sportolók helyzetébe. Kristóf zseniális ember, fantasztikus sportoló olyan adottságokkal, melyek egy évszázad alatt csak nagyon keveseknél jelentkeznek.

Nekünk, sportvezetőknek az a feladatunk, hogy minden felmerülő igényét teljesítsük”

– fogalmazott az egykori olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő.

Szabó Tünde szerint Milák Kristóf jelenlegi helyzete meglehetősen egyedi, ugyanakkor számos világsztár került már nagy gödörbe. Hozzátette: ilyenkor kell főleg ott lenni a sportoló mellett, minden támogatást meg kell neki adni. „Nemcsak akkor kell mellette lenni és büszkének lenni rá, amikor hozza a sikereket, hanem akkor is, amikor valamilyen baja van, akár megsérült, akár mentális problémákkal küszködik” – fejtegette.

A politikus véleménye szerint még mindig nincs késő a visszatérésre, ehhez azonban szakemberek, sportvezetők együttes segítségére van szükség, mert úgy véli, Milák Kristóf megérdemel minden támogatást. Ha ez megvalósul, akkor pedig a sporttársadalom és az úszóközeg „elmondhatja magáról, hogy minden tőle telhetőt megtett”, a többi már a versenyzőn múlik.

Szabó Tünde elmondta: ilyen helyzetben nem szabad „negatív hatásokkal körbevenni” a sportolót, hanem rá kell irányítani a figyelmét az adott célra, hogy még jobban tudjon fókuszálni arra. Végül úgy fogalmazott: biztatni kell Milák Kristófot, hogy képes azokra a fantasztikus eredményekre, melyeket elért korábban, lehet újra a világ legjobbja.

„Ez egy komoly hullámvölgy, amiből ki kell út hozni. Ha most találkoznék vele, biztosan hosszan elbeszélgetnék vele”

– jelentette ki a kormánybiztos.