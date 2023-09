Fábián Bettina Európa Kupa-győztes

A szövetség beszámolója szerint az összetett elsőségért szállt vízbe Fábián Bettina, aki az elmúlt három versenyen rendre a dobogón végzett, az utolsó három alkalommal mindig az összetettben vezető Arianna Bridi előtt (legutóbb, Velesben nyert is junior világbajnokunk), így az olasz előnye 50 pontra csökkent az utolsó viadal előtt. A feladat tehát adott volt: eggyel Bridi előtt célba érni, lehetőleg az első háromban, ahol helyezésenként 100 pont a különbség.

Ez elég simán sikerült is – Betti végig az élbolyban haladt, s bár az EK-mezőnyön kívül induló ausztrál Moesha Johnson zubogott elsőként a panelhoz, a hivatalos kupahelyezésekre hajtók közül ezúttal a német Lea Boy volt picit gyorsabb, 1.1 másodperccel Fábián előtt ért be, azaz hivatalosan ő nyerte meg a barcelonai versenyt. Bridi annyira nem is járt közel – még a dobogóra sem fért fel, 4. lett, három másodperccel az ifjú magyar klasszis mögött.

Az összetett megnyerése egyébként azért is bravúr, mert Betti eggyel kevesebb versenyen indult, mint olasz riválisa (Piombinóban nem vett részt). Másik indulónk, a nyárvégi pihenője után nemrég edzésbe álló, egyébként pedig négy napja gyönyörű kerek születésnapot ünneplő Olasz Anna a 9. helyen ért célba.

„Ez volt a terv, hogy meglegyen az összetett, és hát győzni is szerettem volna, de ez most nem sikerült: az ausztrál messze volt, azt persze sajnálom, hogy a német most megelőzött, szimplán keresztbeúszva elém vágott, ennek a kivédését még gyakorolni kell – tekintett vissza a történtekre Bettina. – Egyértelmű volt, hogy figyelek Bridire, de igazából végig mögöttem volt, és így biztos lehettem az összetett győzelemben a végén, mert azt tudtam, hogy a hajrában garantáltan gyorsabb vagyok. Összességében nagyon jól éreztem magam a vízben, nem volt hatalmas tempó, de azért lassúnak sem mondanám. Élveztem az úszást, ami azért jó hír, mert nemrég négy napig betegeskedtem – újraindult a suli, rögtön körbejártak a vírusok –, az eggyel korábbi hét ment a kukába, de szerencsére sikerült hétfő óta visszarázódnom.”

Betti jövő héten a korfui junior Eb-n köszön el a korosztályos viadalok eddig aranyérmek sorát hozó világától (remélhetőleg egy újabb győzelemmel) – és azt is elárulta, hogy a barcelonai délutánt a lelki feltöltődésnek szentelik, és mint minden évben, most is ellátogatnak Barcelona csodálatos templomába, a Sagrada Familiába.

A férfiaknál nem volt magyar induló, a viadalt a fegyelmi büntetése után visszatérő francia világbajnok, Marc-Antoine Olivier nyerte meg, míg összetettben az olasz Mario Sanzullo simán megőrizte első helyét, miután Fábiánhoz hasonlóan ő is ezüstérmes lett.

LEN Nyíltvízi Európa-kupa – 6. állomás, Barcelona

Nők: 1. Lea Boy (német) 2:00:40.7, 2. Fábián Bettina 2:00:41.8... 9. Olasz Anna 2:01:48.1

Férfiak: 1. Marc-Antoine Olivier (francia) 1:52:52.8

Az összetett végeredménye

Nők: 1. Fábián Bettina 3400 pont, 2. Arianna Bridi 3300, 3. Lea Boy 3100

Férfiak: 1. Mario Sanzullo 3600, 3. Marcello Guidi 3100, 3. Marc-Antoine Olivier 1600