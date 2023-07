Váratlan: Kevin Constantine otthagyja a magyarokat, hiába van élő szerződése

Élő szerződése ellenére a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitányi és a Fehérvár AV19 vezetőedzői posztját sem kívánja a jövőben betölteni Kevin Constantine. Az amerikai szakember döntéséről a magyar szövetség és a székesfehérvári klub is saját honlapján számolt be csütörtökön.

A 64 éves tréner családi okokkal magyarázta lépését, noha mind a szövetséggel, mind a klubbal élő szerződése volt a 2023/24-es szezonra.

Az MJSZ hírében azt írja, hogy Constantine kapitányként "határozott idejű szerződéssel rendelkezett, a 2023-2024-es szezonban még az ő feladata lett volna" az olimpiai selejtezőre és a divízió 1/A világbajnokságra felkészíteni a magyar válogatottat.

"Teljesen váratlanul ért minket Kevin döntése, hiszen kétéves, határozott idejű szerződése van, ami alapján nem volt kérdéses a szövetségi kapitány kiléte. A megállapodás felbontásának feltételeiről egyeztetünk, az érdekeinket érvényesítjük az ügyben" - idézi a honlap Sipos Leventét, az MJSZ főtitkárát.

A székesfehérváriak weboldalán Szélig Viktor általános igazgató amellett, hogy megköszönte Constantine-nak, amit az együttesért tett, arról is beszélt, hogy

az emberileg érthető döntésével nehéz helyzetbe hozta a klubot.

"Ezt a döntést ő hozta meg, tőlünk függetlenül. A döntését elfogadjuk, az indokai emberi oldalról akár érthetőek is lehetnek, de csalódás számomra az, hogy az ő kérését teljesítve szabtuk meg a szerződése időtartamát három évben, most mégis ő hátrál ki ebből, úgy, hogy az időzítés nem is lehetne szerencsétlenebb. Nem így képzeltem el a kifejezetten baráti viszony lezárását" - mondta a sportvezető. - "Teljesen felkészületlenül ért minket a döntése, hiszen kész termékkel vagyunk a következő szezon kapujában, egy olyan programmal, amit közösen raktunk össze, a terveken együtt dolgoztunk. El kell mondanom azt is, hogy a keret felkészülését ez nem befolyásolja, a program eddig is Kiss Dávid felügyeletével zajlott és eszerint megy továbbra is. A sportban mindig jöhetnek váratlan helyzetek, amit meg kell oldani, biztos vagyok benne, hogy a legjobb forgatókönyv szerinti megoldást találjuk majd meg a következő szezonra."

A klub elnöke, Gál Péter Pál elmondta, hogy

jogilag kevés eszköz van a kezükben egy ilyen helyzetre.

"Abszolút váratlanul, klisészerűen mondhatnám úgy is, hogy derült égből villámcsapásként ért Kevin bejelentése minket. Klubvezetőként már megtanultam, hogy a sport világában minden váratlan esemény megtörténhet veled, de ez - azt gondolom - azok között is dobogósnak számít. Elszomorító, hogy ez pár héttel a közös felkészülés kezdete előtt megtörténhet egy profi csapattal, és még inkább elkeserítő, hogy a gyakorlatban egy európai klub kezében az ilyen esetek kezelésére vajmi kevés eszköz áll rendelkezésre, főleg úgy, hogy Kevin Constantine felé minden szerződéses kötelezettségünknek és feladatunknak időben eleget tettünk" - jegyezte meg az elnök. - "Úgy tudom, döntése nem is ilyen okok miatt született meg, mégis azt gondolom, hogy ezzel cserben hagyta a klubunkat. Természetesen elismeréssel és köszönettel gondolok vissza magam is a vele elért történelmi sikerünkre, ugyanakkor ez a lépése óriási csalódás számomra. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy a kialakult helyzetre időben, és megfelelő megoldást fogunk találni a klub szakmai vezetésével, ugyanakkor természetesen a klub jogászával is egyeztetünk a lehetséges jogi lépésekről."

Constantine a Fehérvárt 2021, a férfi válogatottat pedig tavaly nyár óta irányította. Előbbivel 2022-ben döntőbe jutott az osztrák ligában, míg a nemzeti csapattal az idei elit világbajnokságon szerepelt és együttesével még az utolsó meccsen is volt esélye a bennmaradásra, ám végül szétlövésben kikapott Ausztriától és kiesett.