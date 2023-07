Kerkez Milos megállapodott a Lazióval – a sor az AZ-en

A Lazio megállapodott Kerkez Milossal, mint új balhátvéddel, személyes részletekről és a szerződés feltételeiről. Kerkez elfogadta, hogy a Lazióhoz igazolna, míg az AZ-tel a jövő héten folytatódnak a tárgyalások ennek megvalósításáról. Milos nem csatlakozik a Benficához, mivel az 15 millió eurós szerződést köt Jurasekkel.

Lazio have agreed personal terms and all details of the contract for Milos Kerkez as new left back. ???



Kerkez has accepted Lazio as next club while negotiation with AZ will continue next week to get it done.



Milos won’t join Benfica as they’ll sign Jurasek on €15m deal. pic.twitter.com/gW83rAC2Pl