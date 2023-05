„Kitör a Vezúv, egész Nápoly elpusztul”

A Lazio a Sassuolo elleni 2-1-es győzelme után legalább egy pontot kellett szereznie a Napolinak ahhoz, hogy már a 33. fordulóban bebiztosítsa elsőségét. Az Udinese ugyan vezetést szerzett az első félidőben a szlovén Sandi Lovrić góljával, de az 52. percben a góllövőlistát vezető Victor Osimhen megszerezte az egyenlítő, egyszersmind a bajnoki címet jelentő gólt. A nigériai csatárnak ez volt a 22. gólja a Serie A mostani idényében.

