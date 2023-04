Ekkora női hokibunyót ritkán lát az ember

Románia 10-2-re legyőzte Bulgáriát a Divízió III/A világbajnokságon Brassóban. A meccs nem is volt olyan érdekes, de Székelysport a beszámolóban megemlítette, hogy a meccs iszonyatos verekedéssel zárult.

Ezen az látható, hogy pár másodperccel a vége előtt a jégen lévő nők hatalmas bunyóba kezdenek. Úgy tűnik, hogy a bolgárok kezdték.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA ????



554 penalty minute game.



