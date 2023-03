Keményen üzent a hitetleneknek Sztanyiszlav Csercseszov

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője a csütörtöki, Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-meccs előtt terjedelmes interjút adott az orosz Szport-Ekszpressz sportnapilapnak. Az 59 éves szakember, aki 2016 és 2021 között az orosz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt, a 2018-as, oroszországi vb-n a szbornajával a negyeddöntőig jutott, több orosz klubcsapatot is irányított, játékosként 49-szeres válogatott kapus, az orosz sajtó előtt mindig bőbeszédűbb, mint nálunk.

A Fradi szakvezetője szerint semmi értelme azon keseregni, hogy öt játékosa is súlyos sérülést szenvedett, "abból kell főznünk, amink van. A szabályok nem teszik lehetővé, hogy a sérültek helyett újabb játékosokat nevezzünk be, de ez nem ismeretlen probléma számunkra. Már a csoportkörben is megesett velünk, és tudtunk alkalmazkodni hozzá" – idézi a Magyar Nemzet.

A felvetésre, hogy a Transfermarkt adatai szerint a Leverkusen játékoskerete tízszer értékesebb, mint a Ferencvárosé, Csercseszov így válaszolt: „A pályára emberek mennek ki, nem a pénzösszegek. Hiszek a játékosaimban, és biztos vagyok benne, mindet beleadnak, hogy a saját maguk felé támasztott elvárásoknak és a szurkolónknak is megfeleljenek. Tavaly július elején kezdtük el a menetelésünket a nemzetközi porondon, és lassan március közepe van. Teljesen megérdemelten jutottunk el az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Sokan voltak, akik nem hittek bennük, de itt vagyunk. A mi feladatunk az, hogy tegyük a dolgunkat, higgyünk magunkban, s majd az élet eldönti, hogy mire jutunk.”

Az új igazolásokról, a Ferencvároshoz kölcsönbe érkező két futballistáról – a francia–tunéziai középpályásról, Mehdi Boudjemaáról és a 18-szoros chilei válogatott támadóról, Ángelo Sagalról – azt mondta, mindketten magas szintet képviselnek, és a török földrengés által előidézett helyzet nélkül nem is tudtak volna ilyen kaliberű játékosokat kölcsönvenni.

"Nem kellett fizetni értük, és opciónk van arra, hogy megvásárolhassuk őket. Nyárig meglátjuk, hogyan válnak be, és akkor meghozzuk a döntést velük kapcsolatban” – mondta Sztanyiszlav Csercseszov.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor