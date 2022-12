Premier League - A vb-szünet sem törte meg a Newcastle lendületét

A hagyományos karácsonyi játéknapon, az úgynevezett Boxing Dayen a Newcastle már a hetedik percben 2-0-ra vezetett, s gyakorlatilag alig félóra alatt lezárta a meccset.

A Newcastle United ezzel sorozatban hatodik sikerét aratta a Premier League-ben és a második helyre lépett előre, egy ponttal megelőzve a Manchester Cityt, mely ugyanakkor két meccsel kevesebbett játszott nála.

Kétgólos hátrányból felállt, de nem nyert a Tottenham

A Tottenham Hotspur kétgólos hátrányból felállva 2-2-es döntetlent ért el a Brentford vendégeként hétfőn az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának hétfői nyitómérkőzésén.

A hagyományos karácsonyi játéknap, a Boxing Day első felvonásán a házigazdák negyedóra után Vitaly Janelt találatával előnybe kerültek, majd a fordulás után nem sokkal Ivan Toney 2-0-ra alakította az állást.

Antonio Conte csapata ezután magára talált, s a játékrész közepén hat percen belül egyenlített Harry Kane és Pierre-Emile Höjbjerg góljaival. A londoni együttes a folytatásban is lendületben maradt és többször közel járt a vezetés megszerzéséhez is - a katari világbajnokságon az angol csapattal negyeddöntős Kane a keresztlécet is eltalálta -, ám meg kellett elégednie az egy ponttal.

Premier League, 17. forduló:

Crystal Palace-Fulham 0-3 (0-1)

Everton-Wolverhampton Wanderers 1-2 (1-1)

Leicester City-Newcastle United 0-3 (0-3)

Southampton-Brighton 1-3 (0-2)

Brentford-Tottenham Hotspur 2-2 (1-0)

Nyitókép: Harry Kane (k), a Tottenham Hotspur játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Brentford-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Londonban 2022. december 26-án. MTI/AP/Kirsty Wigglesworth