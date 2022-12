Amerikába ment focizni a magyar világbajnok fia

A fiatal labdarúgó sportos família szülötteként kezdett focizni (Kálnoki-Kis Attila, az Újpest egykori világbajnok öttusázója az édesapja; bátyja, Dávid jelenleg a Zalaegerszeg NB I-es futballcsapatának középső védője), az Újpest első csapatával is edzett, nyáron viszont egyetemi sportolóvá vált. Jelenleg kineziológiát tanul a University of Alabama at Birmingham nevű egyetemen.

"Nagyon magas a technológiai színvonal, a rehabilitációs módszerektől a konditermekig minden teljesen profi" - mondta Kálnoki-Kis Zsombor az NB1.hu-nak adott interjújában az egyetemi körülményekről, majd hozzátette, hogy népszerűség terén még az elmúlt évek fejlődése ellenére is van lemaradása a focinak az amerikai főbb sportokkal szemben.

"A hagyományok hiánya valóban érezhető: ha idősebb helyiekkel beszélgetsz, van, hogy szinte alig ismerik a labdarúgást. E téren még érződik, hogy ennek a sportnak itt nincs akkora kultusza, viszont ez is nagyon intenzíven fejlődik."

A legmeglepőbb állítást mégis az USA válogatottjának világbajnoki szereplése kapcsán tette.

"A vb-lázból itt még szinte semmit nem láttam. Ez valószínűleg csak itt, az egyetemi közegben van így, hiszen az országot tekintve gyorsan nő a labdarúgás népszerűsége, viszont itt, magam körül én ezt a világbajnokság alatt nem nagyon tapasztaltam. Persze a csapatban rengeteget beszélünk róla, de az utcákon nincs az a hangulat, mint mondjuk otthon a válogatott Eb-meccsei alatt" - fogalmazott a fiatal labdarúgó.

Nyitókép: Fotó: Kálnoki-Kis Zsomborra