F1-szakíró: a nagy bajnokok sajátja, hogy nem jó a csapattársuknak lenni

Sok dolognak kellett összeállnia, hogy George Russel Brazíliában első futamgyőzelmét ünnepelhesse; már a Covid idején volt egy majdnem sikeres beugrása, amikor a brit pilótának honfitársa, a fertőzött Lewis Hamilton helyére kellett beülnie, és sokáig esélye volt a futamgyőzelemre, de aztán a Mercedes csapat "elbénázta" - értékelt a Brazil Nagydíj után az InfoRádióban Vámosi Péter, a Raclingline.hu főszerkesztője.

"Most kezd beérni az a munka, amelyet ők elvégeztek. Talán pici szerencsével is, de egyből le tudtak csapni a lehetőségre, persze alapvetően most is Hamiltonra gondoltak volna a csapatnál, de itt jön ki, hogy egész évben jobb teljesítményt nyújtott a brit" - tette hozzá.

Ahhoz viszont,

hogy valaki világbajnok legyen, "több kell", olyan történések is, amelyek a Red Bullon belül történtek: ismert, a már világbajnok Max Verstappen még "alamizsnapontokat" sem engedett át csapattársának,

Sergio Pereznek.

A Red Bullnál azonban áll a bál: a csapatfőnök a második számú pilótát csitítgatja és a sajtóban lévő feszültséget igyekszik tompítani, mivel Max Verstappent - úgy tűnik - nem érdekli, mennyit segített neki a csapattárs Perez.

Russel elsősége egyébként azt is jelenti, hogy már 114 pilóta nyert futamot a száguldó cirkuszban, és Vámosi Péter szerint Russel nem az a pilóta, "aki egynél megáll".

A Verstappen, Perez duót kicsit hasonlatosnak tartja a Vettel, Webberr kettőshöz, ahol az utóbbi ausztrál olyannyira el volt nyomva - szintén a Red Bullnál -, hogy végül távozott is a csapattól, sőt, elment Porschét vezetni egy sportkocsis sorozatba.

"Papíron két évet még valahogy együtt kellene lenniük, de

nem is látszik, kinek kellene Perez helyére ülni, szóba jöhetne esetleg Daniel Ricciardo visszatérése, de ő annak idején éppen Verstappennak nem akart csapattársa lenni, tudta, hogy az mivel jár. A nagy bajnokoknak ismérvük, hogy nem jó a csapattársuknak lenni."

Nyitókép: Chris Graythen/Getty Images)