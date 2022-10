Novak Djokovicot, az oroszokat és a fehéroroszokat is szívesen látják az Australian Openen

Novak Djokovicnak éppen Ausztráliában indult el a koronavírus elleni oltás fel nem vétele miatti kálváriája: a 2022 januári torna előtt sem oltatta be magát, ami az ausztrál vízum megszerzéséhez akkor szükséges lett volna. Állítása szerint úgy tájékoztatták, hogy elégséges feltétel a vízumhoz az, hogy igazolással rendelkezett arról: átesett a koronavíruson.

Az igazolás - melynek hitelességével kapcsolatosan is felmerültek kételyek - azonban mégsem volt elég, ezért kitoloncolták az országból Djokovicot. Az ausztrál törvények szerint ennek 3 év vízumtól való eltiltással kellene járnia, a CNN cikke szerint ugyanakkor elképzelhető az is, hogy a játékossal kivételt tesznek.

A Grand Slamek sem érdekelték Djokovicot

Djokovic a későbbiekben sem adatta be magának a koronavírus elleni oltást, azzal sem foglalkozva, hogy emiatt nemcsak további versenyeken való indulástól esett el, de ellenfele, Rafael Nadal le is hagyta őt a megszerzett Grand Slamek tekintetében. Djokovicnak jelenleg 21, míg Nadalnak 22 Grand Slamje van, míg a közelmúltban visszavonult Roger Federernek 20.

Tiley szerint az AustralianOpen

nem tudott lobbizni Djokovic érdekében

ebben az ügyben, és azt is hozzátette, hogy nem állt kapcsolatban az ausztrál kormánnyal a 21 Grand Slam-győztes játékos vízumával kapcsolatban. Amennyiben Djokovicnak sikerül vízumot szerezni, ő nem gördít akadályt az elé, hogy 2023-ban a tornán játsszon.

Nem tudnak segíteni a játékosnak

"Jelen pillanatban Novaknak és a szövetségi kormánynak kell megoldania a helyzetet, és utána minden utasítást követni fogunk. Ez nem olyan ügy, amiben mi lobbizhatunk, ez rájuk tartozik" - mondta Tiley az újságíróknak.

A versenyigazgató szerint Djokovic szívesen térne vissza Ausztráliába, de ő is tisztában van azzal, hogy az ausztrál kormány kezében van.

A szerb az idei US Openen sem játszott, mert az amerikai szabályok akkoriban úgy rendelkeztek, hogy minden nem amerikai állampolgárnak teljes mértékben be kell oltva lennie a vírus ellen ahhoz, hogy vízumot kapjon és beutazhasson az országba.

Az oroszok helyzetéről is beszélt a versenyigazgató

A versenyigazgató arra is kitért, hogy az orosz és fehérorosz játékosokat is szívesen látják, de csak semleges zászló alatt. A teniszhatóságok mindkét ország sportolóit eltiltották a nemzetközi csapatversenyeken való részvételtől, miután Oroszország az év elején megszállta Ukrajnát. A francia nyílt bajnokságon és a US Openen engedélyezték számukra a szervezők, hogy semlegesként versenyezzenek,

Wimbledonban viszont eltiltották őket a játéktól

- az akkori világelső Daniil Medvegyevvel sem tettek kivételt.

"Az orosz és fehérorosz játékosok játszhatnak az Australian Openen, de nem képviselhetik országuk zászlaját. Nem játsszuk le nekik országuk himnuszát és független játékosként tüntetjük fel őket. De szívesen látjuk őket" - mondta Tiley.

A 2023-as Australian Open január 16-án, hétfőn kezdődik Melbourne-ben.

Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant