Sakk, póker, horgászat - Nyílzáporként zúgnak a modern csalási vádak

Még nem ült el a téma aktualitását adó sakkbotrány: Hans Niemannt, a mindössze 19 éves sakknagymestert vizsgálat alá helyezték csalás vádja miatt - írja a BBC.

Magnus Carlsen norvég nagymester vádolta meg szeptember végén nyíltan is ezzel a tettel azt követően, hogy véleménye szerint túl hidegvérű viselkedést tanúsítva, szinte a játékra sem figyelve verte meg őt Niemann.

Az eset ugyanakkor több sportág csalásvádjaira is nagyobb figyelmet terel.

A pókerbalhéra a Los Angeles-i Hustler kaszinóban került sor még szeptember 29-én este egy nagy tétekkel játszott játék után. Egy alig ismert játékos, Robbi Jade Lew megdöbbentette az asztalt azzal, hogy úgy tűnt, sikeresen megadta rutinos és esélyes ellenfele, Garrett Adelstein fél-blöffjét (Adelstein bedobta az összes pénzét nem túl értékes lapok mellett).

Lew, szintén nem túl értékes lapok birtokában, megadta ellenfele all-in tétjét, kockáztatva zsetonjait, látszólag meggyőződve arról, hogy ellenfele blöfföl, így végül elnyerte a 269 000 dollárra - mintegy 115 millió forintra - nőtt bankot.

Szakértők úgy vélekedtek, hogy Lewnek simán dobnia kellett volna a lapjait, nem igazán volt érthető, hogy miért döntött az all in megadása mellett ilyen lapok birtokában.

Az élőben közvetített meccset kommentáló szakértők is hitetlenkedve nézték a jelenetet, Adelstein pedig jeges tekintettel nézett ellenfelére.

THIS JUST HAPPENED...@RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you've ever seen



Tune in now for SUPER HIGH STAKES $100/200/400: https://t.co/VcpZNMUTi4 pic.twitter.com/iGppl6l9aa — Hustler Casino Live (@HCLPokerShow) September 30, 2022