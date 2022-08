Elkobozták a litván szurkolóktól az ukrán lobogót Szombathelyen

Augusztus 24-én vb-selejtezőn fogadta a magyar férfi kosárlabda-válogatott a litvánokat. A mérkőzést Szombathelyen, az Aréna Savaria sport- és rendezvénycsarnokban tartották, ahol egyébként a hazai válogatott 88–78-ra kikapott.

A sporteseményen történt egy kisebb, diplomáciainak is nevezhető incidens – számolt be az RTL Klub az Ukrinformra hivatkozva. Történt ugyanis, hogy a baltiak, köztük a Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) több diplomatája szerettek volna egy ukrán nemzeti lobogót is kibontani a lelátón – kifejezve ezzel szolidaritásukat az Oroszország ellen honvédő háborút vívó Ukrajnával –, a gesztusnak azonban az Aréna Savaria biztonsági szolgálata megálljt parancsolt – olvasható.

Az Ukrinform cikke szerint amikor az egyik szurkoló kihajtogatott egy kék–sárga lobogót a lelátón, egy biztonsági ember odament hozzá, és rászólt, hogy rakja el, mert csak magyar vagy litván zászlókkal szabad szurkolni. A tudósítás szerint a férfi nem értette, hogy miért, de nem akart vitába bonyolódni, ezért összehajtotta a zászlót, és letette maga mellé. Később aztán ismét megjelentek a biztonságiak és elkobozták a lobogót, amit csak a meccs végén szolgáltattak vissza.

Az incidensről röviden említést tettek az EBESZ litván diplomatái is hivatalos Twitter-oldalukon, értetlenségüknek hangot adva, hogy miért nem engedte a biztonsági szolgálat az ukrán zászló használatát:

This morning started with a visit to our Ukrainian friends and colleagues to congratulate them with Ukraine’s ??Independence Day!



On this special day we also send very best greetings to all the courageous people of Ukraine!



Слава Украïнi! ???✌️ pic.twitter.com/qsTbmpx5bE — LT_OSCE (@LT_OSCE) August 24, 2022