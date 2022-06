Magyari Alda kapus: ha nem is hallottuk egymást, éreztük a mozgást

Bekerült az elődöntőbe a magyar női vízilabda-válogatott a budapesti világbajnokságon, miután 7-6-ra győzött Ausztrália ellen. Bíró Attila, Rybanska Natasa és Keszthelyi Rita már értékelte a nagy győzelmet, a kapus Magyari Alda az InfoRádiónak tette meg ugyanezt.

"Az ausztrál csapat is jól védekezett, szoros emberfogást szoktak játszani, ezt lehet beindulásokkal megtörni. Védekezésben pedig megvolt az összhang, a tűz, és ha nem is hallottuk egymást, éreztük egymás mozgását. Ezért tudtunk ilyen kevés gólt kapni, ami a továbbiakban is fontos lesz" - foglalta össze a négy negyed legfontosabb tanulságait a magyar válogatott első számú kapusa.

Ebből következik a titok:

minél kevesebb gólt kapunk, annál kevesebb dolgunk lesz elöl.

Az egész mérkőzés alatt önkívületben volt és védett, ennek is köszönhetően volt egy 18 perces, több mint két negyednyi ausztrál gólcsend. "A mentális részére mentem rá nagyon, ezzel nagyon sokat foglalkozunk a csapatban és a csapaton kívül is, nagyon sokat számított ez az erő" - tette hozzá.

Jósnak sem rossz, előző este úgy feküdt le, hogy "semmi nem számít, csak egy góllal nyerjünk", kevés gól fog esni és "brusztolós" lesz az összecsapás.

Azt kívánja a csütörtöki elődöntőre Hollandia ellen, hogy védjen ki mindent, vagy ne tudjanak a hollandok kapura lőni.

"Semmiféleképpen nem támaszkodhatunk arra, hogy lesz még egy csapat, amely nem lő gólt két negyeden keresztül" - figyelmeztetett.

Reméli, hogy senki nem könnyebbült meg attól, hogy "megvan a legjobb négy", nem szabad elhinni, hogy mindkét hátra lévő mérkőzés magától így végződik majd.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás