A Himnusz után érkezett néhány nyilatkozat a Magyarország-Ausztrália női vízilabda-vb-negyeddöntő (7-6) után a mérkőzést közvetítő M4 Sporton.

Keszthelyi Rita (csapatkapitány, 3 gólt szerzett): - Rengeteg segítséget kaptam a szüleimtől, ők vittek le az uszodába, nem azért, hogy legyek vízilabdázó, hanem azért, hogy sportoljak... Az elődöntőben már biztosan nem leszünk elől ennyire feszültek, hátul viszont jól működött a védekezés, azt meg kell tartani. Pufogtattunk elöl néha olyan helyzetben, ahonnan nem kellett volna.

Bíró Attila (szövetségi kapitány): - Ez egy igazi gennyes mérkőzés volt. Megmutattuk, hogy tudunk vízilabdázni, tudunk küzdeni. Valljuk be, Ausztrália is igen sokat hibázott, de kemény meccs volt, nem jöttünk ki belőle rosszul. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra és erre a teljesítményre. Most már a holnaputánnal foglalkozunk és a holland csapattal - utalt arra, hogy Hollandia vár a válogatottra a női vízilabda-vb elődöntőjében a Margitszigeten.

Rybanska Natasa (a mérkőzés legjobbjának választott játékosa): - Magyar közönség előtt nagyon durván gyönyörű volt ez. Minden magyar sportolónak ezt kívánom. Azt éreztem, hogy minden egyes gólért vért kell hugyozni. Azt éreztem, hogy a mi kezünkben volt a mérkőzés, de nem mondanám, hogy nem izgultam. Nagyon jó volt!

Az előzetes kiírás szerint csütörtök délután 4-kor játszik vb-elődöntőt a Margitszigeten a válogatott. A férfiak szerdán negyeddöntőznek Olaszország ellen este 9-kor ugyanitt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd