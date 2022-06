Három kulcsjátékos kidőlt az angoloknál a magyarok elleni meccs előtt

Az angolok pénteken még a St. George’s Parkban edzettek és tartottak sajtótájékoztatót. Gareth Southgate kapitány utóbbin elmondta, hogy a magyarok nem a szokásos formájukat hozták a szeptemberi, budapesti mérkőzésen, nekik pedig jól kijött a lépés. Arra számít, hogy ezúttal nehéz lesz feltörni a magyar csapat védelmét.

Harry Kane és a kapitány is beszélt arról, hogy számukra (is) különleges a mostani hétvége, a királynő platina jubileuma minden britet büszkeséggel tölt el, az ilyen események éppen úgy összehozzák a nemzetet, mint a futballválogatott mérkőzései a nagy tornákon. Kane azt mondta, elsősorban a győzelemre vágyik, mintsem arra, hogy megszerezze ötvenedik gólját a válogatottban, a csapat sikere a legfontosabb.

Egyelőre holtversenyben második Sir Bobby Charltonnal az angol örökranglistán, 49 góllal. A lista élén Wayne Rooney áll, 53-mal. Az angolok a mai budapesti mérkőzés után kedden Münchenben, a németek ellen játszanak, majd két wolverhamptoni mérkőzéssel zárják a júniusi NL-szereplést, előbb zárt kapuk mögött az olaszokat, majd várhatóan telt ház előtt a magyarokat fogadják.

Az angol újságírók többször is nehezményezték, hogy a zárt kapus büntetés ellenére több mint harmincezer gyerek lesz majd a Puskás Arénában, de az olaszok elleni találkozón, a Molineux Stadionban az angolok is hasonló megoldást választanak, igaz, csak kevesebb ifjút engednek be, „logisztikai okokból”.

Mint kiderült, Phil Foden, a Manchester City csatára koronavírusos, nem is jött el Budapestre. Fikayo Tomori és Marc Guehi sérültek, egyikük sem fog játszani. Valószínűleg Raheem Sterling, aki gólt szerzett szeptemberben a Puskás Arénában, ugyancsak kihagyja a mérkőzést.

Az angol média szerint a Pickford – James, Stones, Maguire, Trippier – Rice, Bellingham – Bowen, Mount, Grealish – Kane tizenegy fog kezdeni, Tomorit, Fodent és Sterlinget is pótolnia kell a kapitánynak. Érdekes, hogy igazi balhátvéd nincs a keretükben, jobbhátvéd ellenben négy is, Reece James, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold és Kieran Trippier.

Ez hasonlít ahhoz a névsorhoz, amely szeptemberben Budapesten kezdett, akkor Kyle Walke és Luke Shaw volt a két szélsőhátvéd, Kalvin Phillips és Raheem Sterling is kezdett. Októberben, Londonban, Tyrone Mings és Phil Foden is kezdett.

Az angol válogatott 2020 novemberében 2-0-ra kikapott a belgáktól. De azóta immár huszonkét mérkőzésen veretlen, beleértve a tavalyi Európa-bajnokságot, ahol csak szétlövésben maradt le az aranyról el az olaszok ellen a döntőben. E huszonkét mérkőzésből csak haton kapott gólt, mindegyiken csupán egyet. A hat gólszerző között van A Wembley-ben tizenegyest értékesítő Sallai Roland.

Nyitókép: Lars Baron/Getty Images