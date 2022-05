Hoki-vb: fordulat állhat be a magyar-szlovén pályázat ügyében

Úgy tűnik, a magyar kormány az utolsó pillanatban meggondolta magát, és Magyarország megpróbálja újra benyújtani pályázatát Szlovéniával közösen a 2023-as A csoportos jégkorong-világbajnokságra – írta a Twitteren Gord Miller kanadai szakíró, aki Finnországban, a mostani vb helyszínén tartózkodik. Ő volt az egyik első, aki megírta azt is, hogy a magyar-szlovén pályázatnak gondjai lehetnek a kormánygarancia hiányában.

And now, it sounds like the Hungarian government had had a last moment change of heart, Hungary is attempting to re-submit its bid to co-host the 2023 Men’s World Championship with Slovenia. https://t.co/f8goqSptX8 — Gord Miller ? (@GMillerTSN) May 25, 2022