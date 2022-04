Babát vár paralimpiai bajnok úszónk, szülés után visszatér

Két és fél év múlva a párizsi paralimpián szeretné megvédeni címét Illés Fanni, aki jelenleg anyai örömök elé néz.

Mint az InfoRádióban elmondta, "a munkában hisz" párjával-edzőjével, Szabó Álmossal, a várandósság idején is sokat mozoghat.

"Nagyon jól érzem magam, nem gondoltam volna, hogy ennyi hónaposan is tudok még ilyen aktív lenni, és hogy egyetlenegy rosszullét sem gyötört, semmi nehézségbe nem ütköztem, igazából az edzéseket is tudtam végezni, csak most már megindult az a bizonyos növekedés, figyelni kell arra, hogy ne sérüljek le" - számolt be Illés Fanni, utalva arra, hogy korábban komolyabb probléma volt a vállával.

Minden nap úszik most is, de már nem mindig kettőt, mert van, amikor délután jobban esik neki aludni, "gondolom, megértik a kismamatársaim".

A kondiedzéseket ugyanúgy bírja, mint korábban, de látja, hogy mindenki félti őt.

"Féltenek attól, hogy nehéz súlyokat emelek, meg elképzelnek, amint 100 kilókkal dolgozom, de nincs erről szó,

nyilván mindent kontroll alatt és ésszel csinálunk, Szabó Álmossal mindent meg tudunk beszélni" - tette világossá.

Fél évvel a paralimpiai aranyérem után úgy látja, a győzelem pillanatától nagyot változott az élete.

"Amikor leúsztam, azt éreztem, hogy végre megcsináltam, és volt bennem olyan is, hogy mindenki elvárását teljesítettem.

Nem foglalkoztam a nyomással, de utólag éreztem, mekkora volt,

nem rontottam el semmit. Nagyon nagy öröm számomra, hogy nem azért ismernek az emberek, mert lábatlan vagyok, hanem mert olimpiai bajnok."

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd