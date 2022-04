"Simán világbajnok lesz Charles Leclerc, ha nem szedi össze magát a Mercedes és a Red Bull"

Az első három futam alapján toronymagasan Charles Leclerc az idei Formula-1-es szezon fő esélyese, de a Red Bull vagy esetleg a Mercedes pilótái még megszorongathatják a Ferrari monacói versenyzőjét, ha néhány futamon belül úrrá lesznek a csapatok a problémáikon - vélekedett az InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője.

"A Ferrari teljes mértékben a legjobb konstrukciót fejlesztette ki, talán már kijelenthetjük, hogy különböző pályákon, különböző körülmények között ez az autó működik a legjobban, noha esőt még nem láttunk" - fogalmazott a szakíró.

Szerinte akár már most eljöhet az a pillanat, amikor Charles Leclerc csapattársát, Carlos Sainzot "beállítják mögé" azon egyszerű oknál fogva, hogy minden pont számít, a monacóit kell ferraris világbajnoki elsőséghez segíteni.

Arra a kérdésre, hogy ezért teljesített-e gyengén egész hétvégén, ezért volt-e annyira ideges is a futamon a spanyol, felidézte: a pletykák szerint

régen a Schumacher-Barrichello-korszakban 5 versenyük volt a pilótáknak, hogy eldöntsék házon belül, ki a jobb.

"Gondoljunk rá, hogy most is lehet ez a helyzet. Feltételezhetően épp a monacói verseny környékén el fog dőlni, hogy előrébb tolják-e az egyik versenyzőt vagy hagyják-e akár a házon belüli csatát is" - fogalmazott Vámosi Péter.

A többiek helyzete viszont most nehéz, "főleg a Red Bullnak, ha állandóan esnek-kelnek, és minden második versenyen kiesik a világbajnok Max Verstappen".

A címvédő lemaradása már három futam után is órási, bár az is igaz, hogy van még 20 futam pontokat gyűjteni, 544 pont vár még gazdára egy versenyző esetében a sprintfutamokkal és a leggyorsabb körökkel együtt.

"Imolában bizony szombaton is lesz verseny, sprintfutam, azt gondolom, talán nem lesz döntő, bár tavaly láthattuk, hogy pontegyenlőséggel indultak rá az utolsó futamra világbajnoki címre törők, vagyis nem árt odafigyelni az ilyen apróságokra, hogy minden lehető pontot begyűjtsenek" - mondta még.

Jelen pillanatban szerinte úgy tűnik, hogy

"elképesztő hengert láthatunk",

sima év lesz, ha a Red Bull és/vagy a Mercedes nem szedi össze magát még az európai vb-szakaszban.

Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar