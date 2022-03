F1: vége a találgatásoknak, jön a Las Vegas-i Nagydíj – képek, videó

Már a tavalyi év lehetett hallani arról szóló pletykákat, hogy a Liberty Media az amerikai térhódítás következő lépéseként szeretné elvinni Las Vegasba a királykategóriát.

Az elmúlt hetekben erősödtek a találgatások arról, hogy közeleg a bejelentés, magyar idő szerint csütörtök hajnalban pedig meg is érkezett: 2023-ben Austin és Miami mellett a nevadai szórakoztatóváros lesz az otthona az F1 harmadik nagydíjának az Egyesült Államokban – írja az m4sport.hu.

Az új utcai pálya 6,12 kilométeres lesz, 14 kanyarból fog állni, a leggyorsabb szakasza pedig Las Vegas leghíresebb utcáján, a Stripen halad végig. Ott az autók a szimulációk szerint a 342 km/órás sebességet is elérhetik majd. A pálya összesen három hosszú egyenest tartalmaz, több gyors kanyart és egy sikánból álló részt. A verseny 50 körös lesz. formula1.com

A szervezők megerősítették a korábbi hírt, miszerint a jövő évi versenyt 2023 novemberében tartják, a futam pedig szombatra esik, hogy a világ keleti része vasárnap reggel/délelőtt láthassa. 1985 óta ez lesz az első alkalom, hogy szombaton rendeznek Forma–1-es versenyt.

„Ez egy hihetetlen pillanat a Forma–1 számára. Az, hogy egy harmadik versenyt is rendezhetünk az Egyesült Államokban, megmutatja, milyen óriási vonzerővel bír és milyen mértékben növekszik a sportágunk” – nyilatkozta Stefano Domenicali, az F1 elnöke. „Las Vegas a világban mindenhol ismert úti cél, izgalmas, híres a vendéglátásáról, és természetesen ott a híres Strip.”

It's official: @F1 is taking over the Las Vegas Strip! ? pic.twitter.com/yFt573PgKo — MGM Resorts (@MGMResortsIntl) March 31, 2022