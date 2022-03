Új biztonsági autó mutatkozik be a Forma–1-ben

A Forma–1-es kocsik mellett vadonatújak a biztonsági autók is, ráadásul két típust is vezethet a speciális feladatot 2000 óta ellátó profi pilóta, a német Bernd Mayländer. Az Aston Martin Vantage mellett a Mercedes biztonsági autóját is lecserélték. A tavalyi 585 lóerős AMG GT R helyett immáron a 730 LE-s AMG GT Black Series vezeti majd szüksg esetén a mezőnyt – írja a Blikk.

Myländer a szezon felében a piros színű Mercedes és a zöld Vantage kormánya mögött rója majd a köröket. A három doktort és életmentő felszerelést szállító piros Medical Car egy most először bevetett AMG GT S 63 4MATIC+ lesz, a zöld Aston Martin DBX pedig megmaradt 2021-ről.

A biztonsági autót az 1973-as Kanadai Nagydíj óta használják az F1-ben, az első modell egy Porsche 914-es volt.

Nyitókép: Twitter