Vettel koronavírus miatt kiesett, már megvan a helyettesítője

Pozitív koronavírustesztet produkált a csapat német pilótája, akit honfitársa, a tartalék- és fejlesztőpilótaként alkalmazott Nico Hülkenberg fog helyettesíteni Szahírban.

A 34 éves Hülkenberg 2010-től 2019-ig versenyzett az F1-ben, majd 2020-ban beugróként részt vett még két futamon az akkor még Racing Point néven versenyző gárdánál.

A Bahreini Nagydíj időmérő edzését - magyar idő szerint - szombaton 16 órakor rendezik, az 57 körös futamra pedig vasárnap 16 órakor kerül sor.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 17, 2022