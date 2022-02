Aubameyang különleges rekordot állított be

A 72-szeres gaboni válogatott támadó, akit a londoni Arsenaltól igazolt le január legvégén az FC Barcelona, először kapott helyet a katalán elitalakulat kezdőtizenegyében, és harmadik fellépésén háromszor is eredményesnek bizonyult. A La Liga 25. fordulójának vasárnapi játéknapján a Valencia otthonában 4-1-re megnyert spanyol bajnoki meccsen Aubameyang két remek találat után a harmadikat sajátos módon érte el: Pedri kapáslövésébe tudniillik éppen hogy beleért, ám végül így is neki ítélték a Barca negyedik gólját.

A 32 éves csatár az IFFHS kimutatása szerint eddigi hét mesterhármasából az elsőt 2012-ben, a francia Saint-Etienne színeiben jegyezte, majd Németországban, a Borussia Dortmund játékosaként négy alkalommal is triplázott a Bundesligában. Egy ízben - a 2016 novemberében a Hamburg elleni 5-2-es siker alkalmával - négy góllal vette ki a részét a győzelemből. Tavaly februárban az Arsenalban nyújtott kiemelkedőt, amikor angol csapata a Premier League-ben elsősorban az ő három találatának köszönhetően diadalmaskodott a Leeds felett 4-2-re.

Az IFFHS kitért rá, hogy a jelek szerint Aubameyang számára a február a legszerencsésebb időszak, merthogy az eddigi hétből három tripláját is az év második hónapjában szerezte. A szervezet anyagában azt is kiemelte, hogy a Barcelona történetében az utolsó 33 mesterhármas kivétel nélkül dél-amerikai játékos nevéhez fűződik: az argentin Lionel Messi 19, az uruguayi Luis Suárez 10, a brazil Neymar három, a chilei Alexis Sánchez pedig egy alkalommal vette be az ellenfél kapuját háromszor is spanyol bajnokin. Ezt a sorozatot szakította meg most Aubameyang.

Nyitókép: Quality Sport Images/Getty Images