Forma–1: a Red Bull utasítására indította újra az utolsó futamot a versenyigazgató?

Az FIA hétfőn tárja az F1-es bizottság elé a szezonzárón hozott versenyigazgatói döntésekkel kapcsolatos vizsgálatának eredményét, ám napokkal az ülés előtt új megvilágításba kerültek az Abu-dzabi Nagydíj utolsó köreiben történtek. Egy eddig valamiért elsikkadt rádióüzenet került ugyanis a figyelem középpontjába – írja a gphirek.hu.

Michael Masi versenyigazgató, valamint a Red Bull sportigazgatója, Jonathan Wheatley közötti párbeszédből ugyanis leginkább arra lehet következtetni, hogy utóbbi minimum erősen befolyásolta Masit, amikor a biztonsági autós fázis befejezésének módjáról kellett döntenie. Mint ismert, a posztot a 2019-es idény óta betöltő sporttisztviselő több ponton is megszegte a sportszabályzatot, amivel lényegében Max Verstappen javára döntötte el a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben.

"Nem kell megvárni, hogy azok a lekörözött autók utolérjék a mezőny végét" – mondta Wheatley Masinak, miután ő elsőre úgy határozott, hogy a lekörözöttek nem előzhetik meg a Safety Cart. – Csak el kell engedni őket, és akkor máris autóversenyre van kilátás.”

Masi erre csupán annyit reagált, hogy „értettem”, majd néhány pillanat múlva megjelent a felirat a képernyőn, hogy a két éllovas közti lekörözöttek visszavehetik a körüket, de a mezőny utolérésére már valóban nem volt lehetőségük, hiszen nem sokkal később egy körre újraindult a versenyzés. A leintés után a Mercedes többek között emiatt is megóvta a végeredményt, majd miután ezt elutasították, a fellebbezés is szóba került, de azt végül elvetették.

Wheatley és Masi üzenetváltása nem most került nyilvánosságra, hallható a Forma-1 YouTube-csatornája által december 16-án közzétett videóban is. Ugyanez elmondható Christian Horner és az ausztrál versenyigazgató párbeszédéről is: a Red Bull csapatfőnöke megkérdezte, hogy az éllovasok között álló lekörözöttek miért nem mehetnek el, mire Masi időt kért.

„Tisztában vagyunk vele, és mindez része a vizsgálatnak” – mondta az üzenetváltásról a Nemzetközi Automobil Szövetség szóvivője. Az FIA még januárban indított vizsgálatot a történtekkel kapcsolatban, aminek eredményét hétfőn tárják az F1-es bizottság elé, végleges döntéseket pedig március 18-án hoznak.

Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider