F1: pontosított egy fontos szabályt a FIA

Néhány nappal a 2022-es szezon első versenye előtt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kiadta a 2022-es sportszabályzat ötödik változatát, amelyben több kisebb változtatás is szerepel, az egyik módosítás pedig egyértelműen a tavalyi Abu-dzabi Nagydíjon történt események miatt került bele – írja az Orgio.

A lap felidézi, hogy a tavalyi szezon utolsó versenyének végén Michael Masi versenyigazgató meglepő döntéssel úgy határozott, hogy a Nicholas Latifi balesete miatt életbe léptetett biztonsági autós fázis során nem ad lehetőséget minden lekörözött autónak arra, hogy visszavegye a körét, helyette csak a versenyt vezető Lewis Hamilton és a második helyen álló Max Verstappen között haladó öt autót utasította arra, hogy tegye ezt meg.

Miután a lekörözöttek megelőzték a biztonsági autót, Verstappen Hamilton mögött találta magát, majd miután Masi a szabályokkal szembemenve még abban a körben újraindította a versenyt, a holland pilóta az utolsó körben a lágy gumik nyújtotta tapadáselőnyt kihasználva megelőzte a Mercedes versenyzőjét, és a futamot megnyerve világbajnok lett.

A Mercedes a verseny után két óvást nyújtott be, a sportfelügyelők azonban mindkettőt elutasították, mondván a szabály szövege nem írja elő, hogy minden autónak vissza kell vennie a körét. A korábbi szövegezésben ugyanis az „any” szó szerepelt, ami értelmezhető úgy is, hogy „valamennyi” lekörözött autónak vissza kell vennie a körét, de úgy is, hogy „bármely” lekörözött autónak kell ezt megtennie.

Az új szövegezésben az „any cars” helyett már az egyértelműbb „all cars”, azaz „minden autó” szerepel.

A tavaly történtek után a versenyigazgatói pozícióból eltávolított Masi által megszegett másik szabályt nem változtatták meg, így az továbbra is úgy szól, hogy a lekörözöttek körvisszavételét jelző üzenetet követő körben lehet leghamarabb újraindítani a futamot.

Mások mellett új szabály, hogy a rövidebb versenyekre vonatkozó, az idei szezontól bevezetett új pontrendszeren is módosítottak egy kicsit. A változtatás értelmében az eredeti versenytáv 50 és 75 százaléka között véget érő futamok esetében a negyedik helyezett 9 helyett 10 pontot kap, azaz a teljes pontelosztás a következő lesz: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider