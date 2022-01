Elmondta a magáét szerb riválisáról Fucsovics Márton

Fucsovics Márton bízik abban, hogy Magyarországról is sokan szurkolnak majd neki a teniszezők idei első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen.

A legelőkelőbben rangsorolt magyar játékos a csütörtöki sorsolás után a hazai szövetség honlapjának azt mondta, még nem tudja, hétfőn vagy kedden lép-e pályára Dusan Lajovic ellen, de addig napi két-három órányi tenisszel, továbbá kondiedzésekkel készül a bemutatkozásra.

"Nem könnyű az első fordulóban egy ilyen mérkőzés, de megszokhattuk már, hogy Grand Slameken nincsenek könnyű meccsek. Igyekszem a legjobb formába kerülni, szerencsére itt van mindenki, így sok jó edzőpartnert lehet találni, keményebben lehet készülni. Remélem, jó meccset tudok majd játszani és megint sikerül legyőznöm Lajovicot, valamint abban is bízom, hogy otthonról is sokan szurkolnak majd nekem" – nyilatkozott Fucsovics, aki tavaly két alkalommal is nyerni tudott szerb riválisa ellen.

Az Australian Open főtáblás küzdelmei hétfőn kezdődnek. A nőknél

Bondár Anna a 22. helyen kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával,

Udvardy Panna pedig a 24. helyen rangsorolt, kétszeres melbourne-i bajnok fehérorosz Viktorija Azarenkával csap össze a nyitófordulóban.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga