Fucsovics Márton Novak Djokovicról: nem lenne joga itt lenni

Fucsovics Márton két hete Ausztráliában készül az év első tenisz Grand Slam-tornájára, a jövő hétfőn kezdődő Australian Openre, amelyen szeretne minél több mérkőzést nyerni.

A világranglista 38. helyezettje az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta: ezúttal viszonylag korán, már karácsony után ki kellett utazniuk, az első héten edzések szerepeltek a programjában, a másodikon pedig már versenyzett is.

Bár Adelaide-ben egyesben csak egy meccset játszott - ahogy fogalmazott, még nem érezte igazán a pályát, fel kellett vennie a ritmust, ellenfele, a fehérorosz Jegor Geraszimov pedig nagyon jól játszott -, párosban három mérkőzésen is pályára léphetett az amerikai Tommy Paullal, akivel majd az ausztrál nyílt bajnokságon is szerepelni fog.

Fucsovics elmondta, hogy folyamatosan edz és készül a második tornájára. Erre ugyancsak Adelaide-ben kerül sor, ahol a holland Botic Van De Zandschulp (56.) lesz az első fordulós ellenfele, a kiírás szerint magyar idő szerint kedden 6 órától. Eddig egyszer találkoztak, tavaly novemberben, a stockholmi nyolcaddöntőben a rivális nyert három szoros szettben.

"Magas színvonalú meccs volt, jó játékos a srác. Fiatalabb nálam, nagyon motivált, most került be az első százba. Nehéz mérkőzés lesz, 40 fokot jósolnak. A fő verseny az Australian Open, de nyilván itt is próbálok minél tovább jutni" - jelentette ki a magyar teniszező.

Az AO rajtjáig már csak egy hét van, Fucsovics célja a pályán kívül az, hogy ne kapja el a koronavírust, a pályán pedig, hogy a szerváját tökéletesítse, mert ahogy fogalmazott: ha az jól megy, akkor a játék is jól megy.

"Nagyon várom a rajtot, ha jól számolom, a negyedik AO-főtáblám lesz.

Remélem, sok magyar szurkoló ki tud majd jönni és otthon is sokan szurkolnak nekem a tévé előtt, és abban is bízom, hogy sok meccset tudok majd nyerni"

- mondta.

A koronavírussal kapcsolatos szabályozásokról szólva Fucsovics elárulta, hogy a tavalyihoz képest sokkal lazábbak a körülmények, az érkezéskor nem kellett például karanténba vonulniuk, csak tesztelniük, és szabadon mozoghatnak.

A világelső Novak Djokovic körül kialakult helyzettel kapcsolatban a játékos azt mondta, nehéz erről beszélni.

"Djokovic a sportág legnagyobb teniszezője, mindent megnyert, itt Melbourne-ben is győzött már kilencszer, tehát megérdemelné, hogy itt legyen és induljon. Viszont nem szabad elmenni amellett, ami most a világban zajlik. Az embereknek az egészségük a legfontosabb, és

vannak szabályok, amiket már hónapokkal ezelőtt ismertettek, nevezetesen, hogy mindenkinek be kell oltatnia magát, Djokovic pedig ezt nem tette meg.

Ebből a szempontból meg szerintem nem lenne joga itt lenni" - nyilatkozott a 29 éves magyar éljátékos.

Hozzátette: a tenisztársadalom tagjai között inkább negatív fogadtatása volt annak, hogy a szerb világelső ott lehet Ausztráliában és felmentést kapott, mert ezt nem érzik fairnek.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga