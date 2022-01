Sós Csaba: nem szeretném elbúcsúztatni Hosszú Katinkát

Az olimpia és a Covid "mindent befolyásol", de ezzel együtt "való igaz, hogy január elejével az úgynevezett második makrociklus kezdődik, aminek az a lényege, hogy kell még sokat úszni, de már lesznek versenyek is" - fogalmazott az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsorának Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya.

"Idén elég speciális helyzet van, két világverseny is lesz három hónapon belül; májusban világbajnokság, szokatlanul korán, augusztusban pedig Európa-bajnokság. Nincs mese, edzeni kell, edzenek is a versenyzők" - tette hozzá.

Konkrét személyekre kitérve elsőként Milák Kristófról beszélt, az olimpiai bajnok orrsövényműtéte után ezen a héten kezdte meg az edzéseket.

"Ez nem az a fajta műtéti beavatkozás, amely után hosszasan kell nyomni az ágyat, bár miután a sportoló orra órákon keresztül a vízben van, ezt megfelelően kell kezelni.

De jó kezekben van, az edzéseket elkezdte" - újságolta Sós Csaba.

Hogy mi a helyzet a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával, arról is szólt.

"Nem szeretném elbúcsúztatni, és jó hír, hogy elvonult edzőtáborba, a Kanári-szigeteken tartózkodik, Tenerifén. Elkezdte komolyan a felkészülését. Igazából csinálta már ősszel is, de elkapta a Covid őt is. De hát ezt már mindenki unja, én is. Ez van."

Hogy Hosszú Katinka további pályafutása szempontjából döntő lesz-e 2022, arra azt mondta:

"Nincsenek receptek, pláne azért, mert az úszásban a versenyzőéletkor tolódik ki. Régen 23-25 éves korban befejezték az úszást, most 30-35 éves korban nem kevesen versenyeznek. Elég, ha csak Cseh László parádés utolsó fél évére gondolok, amit az olimpia előtt csinált: a szakadék aljáról addig felkapaszkodott, hogy az olimpiai bajnok fejet hajtott előtte. A lényeg az, hogy

a világ nem ment el Hosszú Katinka mellett, csak 5 másodperc a hátránya,

ami úszásban 9 méter. Bőven van még keresnivalója; ha gyengébbet úszik, mint az egyéni legjobbja, még akkor is ő a legjobb. Továbbra is kisiklásként kezelem, ami az olimpián történt, nem pedig végállomásnak."

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor