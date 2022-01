Virth Balázs: nagy csatákra kényszerül Milák Kristóf

Olykor le kell venni az olimpiai bajnok úszó Milák Kristóf válláról a terhet - hangsúlyozta edzője, Virth Balázs; az ő közös munkájuk szeptember közepén kezdődött, amelyet a tréner a jól sikerült orrsövényműtétig hatékonynak minősített.

"Nagyon rövid időt tudtunk együtt dolgozni a műtét előtt, de amit igen, az jól sikerült. A Világkupában két hét munka után már láttam, mire képes, és a rövid pályás Eb-ig is csak hat hét telt el" - idézte fel érdeklődésünkre Virth Balázs.

Hogy mikor kezdődhet újra a munka, arról azt mondta, épp most kezdenek.

"Elvileg a hét elejére kipihente a műtétet" - tette hozzá. "Kristóf azt mondta, minden rendben van vele, otthon pihengetett, épülgetett."

Hogy nőhet-e a teher Milák Kristófon a hazai úszóéletben zajló generációváltás folyamatában - annak fényében, hogy tartósan is az első számú úszó lehet -, arról azt mondta, neki edzőként is az a feladata, hogy ez a teher ne érződjön.

"Az, hogy egy kisebb versenyben kipróbálhat több számot, és

nem csak azokban a számokban van jelen, ahol a nagyobb világversenyeken éles küzdelemben kell részt vennie,

próbálja gyakorlásra is használni azokat, azt gondolom, segít is ebben. Nem csak abban a számban kell versenyeznie, amelyben a csúcson van" - ecsetelte Virth Balázs.

Hogy melyik lenne jobb Milák Kristófnak, utolérhetetlennek lenni minden olyan számban, amelyben csak lehet, vagy inkább szorongatottnak lenni bizonyos versenyszámokban (gyorsúszás, 100 m pillangó), arról azt mondta, nyilván annak örülne, ha minél stabilabban nyerné a számait.

"De lesznek is csaták, ez teljesen egyértelmű. Szabó Szebasztián is próbálkozik 50-es medencében 100 pillangón, Németh Nándorral pedig egyértelműen nagy csaták lesznek 100 gyorson, és a versengés a váltóba kerülés szempontjából is fontos lesz mindenkinek" - részletezte az edző.

