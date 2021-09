Újabb két vb-stadiont adnak át Katarban

Az Al Bayt Stadion fogadja majd elsőként a látogatókat a Katar–Bahrein összecsapáson, míg a Ras Abu Aboud aréna ad otthont a Egyesült Arab Emírségek és Szíria közötti mérkőzésnek.

A nemzetközi szövetség (FIFA) égisze alatt rendezendő, november 30-án kezdődő tornán 16 csapat indul.

Összesen nyolc stadion várja a nézőket a katari vb-n, ebből hat szolgál majd az Arab Kupa helyszínéül.

A világbajnokság döntőjére kijelölt Loszaíli Stadion megnyitójának időpontját nem tűzték még ki.

A 32 válogatottat felvonultató 22. labdarúgó-világbajnokságra 2022. november 21. és december 18. között kerül sor.

FIFA announces that tickets for Arab Cup 2021 (FIFA Qatar 2021) will go on sale as of Tuesday, Sept. 28 at 12:00pm local time through the official FIFA ticketing website. The tournament will witness inauguration of 2 World Cup Qatar 2022 stadiums, Al Bayt and Ras Abu Aboud. #QNA pic.twitter.com/he7OSphBue — Qatar News Agency (@QNAEnglish) September 27, 2021