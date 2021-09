Bombaigazolás a Forma–1-ben

Valtteri Bottas öt év után távozik a Mercedes Forma-1-es csapatától, és az Alfa Romeóhoz szerződik a következő szezontól. A 32 éves finn pilóta több éves megállapodást köt a csapattal.

Az Alfa Romeo a visszavonuló Kimi Räikönnen helyére keresett versenyzőt.

BREAKING: Valtteri Bottas will join Alfa Romeo next season on a multi-year deal from Mercedes #F1

Mindez nagy mozgást indíthat meg, és kérdés, ki lesz a Mercedes másik pilótája a következő idényben Lewis Hamilton mellett.

Bottas kilenc futamot nyert meg a Mercedesszel, de összetettben nem tudta megverni csapattársát.

A moment Valtteri will never forget - his first #F1 win



Watch the Finn's finest moments in a Mercedes