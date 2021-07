Zárt kapus olimpia - a döntés hátterében belpolitikai okok is lehetnek

Először az derült ki csütörtökön, hogy a koronavírus-járvány és az emelkedő esetszámok miatt a japán kormány negyven napra rendkívüli állapotot hirdet a fővárosba július 12-től, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal történt egyeztetés után a szervezők úgy döntöttek, hogy japán nézők sem lehetnek a versenyeken. Vajda Lászlót, aki több korábbi nyári olimpia szervezőbizottságának is tagja volt, meglepte a szigorú döntés.

A döntés hátterében belpolitikai okok is meghúzódhatnak - mondta a 2022-es pekingi téli olimpia szenior szakértője. A japán közvélemény, illetve a japán szakértők egyrészt nagyon erős nyomás alatt tartották a tokiói városi vezetést és a japán kormányt azzal kapcsolatban, hogy ne legyenek nézők. Egyszerűen aggódtak amiatt, hogy sok ezer külföldről érkező ember óhatatlanul is egy magasra ívelő új fertőzés hullámot indíthat el.

"Biztos vagyok benne, hogy a NOB ezzel együtt szeretett volna valamennyi nézőt – mondta Vajda László. – Kicsit meglep, hogy ennyire radikális a döntés, de őszintén szólva benne volt a levegőben, hogy a legradikálisabb lépést fogják megtenni. Ennek persze van egy olyan vonulata is, hogy Japánban választások lesznek az olimpiát követően ősszel, ezért a világeseménynek rendkívül erős súlya van a belpolitikai kérdésekkel kapcsolatban is. El tudom képzelni, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy végső soron nem fognak nézőket beengedni a versenyekre."

A pekingi téli olimpiai jégkorongtornán a tervek szerint szerepelnének az észak-amerikai profiliga játékosai is. Ennek azonban az a feltétele, hogy legyenek nézők. A mostani döntés Pekingre is hatással lehet – fogalmazott Vajda László.

"Mi is tárgyalunk és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség is nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a 2018-as pjongcsangi játékokkal ellentétben Pekingben az amerikai profi és a kanadai profi jégkorongligában szereplő játékosok is ott legyenek. Egy minapi hír szerint a profi klubokat magába foglaló szervezet egyik kritériuma többek között az, hogy lesz-e néző és ha igen, mennyi, és ez milyen módon fog hozzájárulni a jégkorongversenyekhez. Vagyis az, hogy Tokióban nem lehetnek nézők, hatással van a pekingi téli olimpia megszervezésére is" - fejtette ki a 2022-es pekingi téli olimpia szenior szakértője.

Hozzátette: bár Kína szigorú intézkedésekkel tartja kordában a járványt, aminek nyomán az élet rendeződött és visszaállt a megfelelő kerékvágásba, a nemzetközi utazás gyakorlatilag lehetetlen, olyan szigorú ellenőrzési és karanténszabályok vannak életben. Egyebek mellett ezért is sajnálja a tokiói döntést, mert egy limitált nézői számmal működő versenyhelyszínes lebonyolításnál tapasztalatokat tudtak volna szerezni a pekingi lebonyolításhoz, a hazai és a külföldi nézőkkel kapcsolatos szabályok megalkotásához is.

Ha újra elhalasztották vagy törölték volna a tokiói olimpiát, akkor egy teljes generáció esett volna el attól, hogy megmérettesse magát az ötkarikás játékokon - mondta Vajda László.

A tokiói olimpiát eredetileg tavaly nyáron rendezték volna meg, de a pandémia miatt idén július 23. és augusztus 8. között kerül rá sor.

