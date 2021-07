Itt a vége: teljesen zárt kapus lesz az olimpia

A döntést csütörtökön jelentették be a szervezők. Meghozatala előtt egyeztettek a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. Nem sokkal korábban a japán kormány a koronavírus-járvány miatt július 12-étől augusztus 22-éig rendkívüli állapotot hirdetett a fővárosban.

A világjárvány kezdete óta Tokióban negyedszer vezetnek be rendkívüli állapotot, ezúttal azért, mert a városban továbbra is emelkedik a fertőzöttek száma, terjed az indiai eredetű delta vírusmutáció, és közben a nyári időszak miatt a lakosság is egyre tevékenyebb. Szerdán 920 fertőzöttet regisztráltak, 206-tal többet, mint egy héttel korábban.

Ennyi új esetet utoljára május 13-án vettek nyilvántartásba.

A külföldi szurkolók részvételét már tavasszal megtiltották, a helyi szurkolók engedélyezett létszámát pedig egyre újabb és újabb döntésekkel kurtították meg, tízezerre, majd ötezerre csökkentve a keretet. A végső döntést az utolsó lehetséges időpontban hozták meg.

Az augusztus 8-ig tartó tokiói játékokon - amelyet a pandémia miatt tavalyról halasztottak idén nyárra - 176 magyar sportoló vesz részt.

A paralimpia augusztus 25-én kezdődik, a magyar paralimpiai csapatnak 37 kvótája van jelenleg.

Az olimpia megrendezését a helyi egészségügyi szakértők és polgárok zöme ellenzi.

