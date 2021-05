Hosszú Katinka elárulta, mi most a legnagyobb hiányossága

Olyan szépek ezek az érmek, és itt a teljes kollekció: csak szivárványnak hívom ezt az aranyat, ezüstöt és bronzot – mondta a Nemzeti Sportnak Hosszú Katinka, aki a budapesti Európa-bajnokságon győzött 400 vegyesen, aztán 200 pillangón a második, 200 vegyesen a harmadik lett. Szerinte ez az Eb most nem az érmekről szólt, csak arra volt kíváncsi, hogy most hol tart a felkészülésben, és úgy véli, még jobban is sikerült a verseny, mint remélte.

"Én nem érmekben gondolkozom! Mind négyszáz, mind kétszáz vegyesen nagyon jó időt úsztam, és már tudom, nagyon jól látom, min kell dolgoznom a következő hetekben" – mondta a háromszoros olimpiai bajnok úszónő. Azt is elárulta, mi a legnagyobb hiányossága: hiányzik a gyorsasága, mert a versenyek hiánya miatt nincs meg a robbanékonysága. Ugyanakkor hozzátette, az, hogy még nem elég gyors, kellően robbanékony ebben az időszakban, nem akkora baj.

"Azon leszek, hogy elég legyen ez a két hónap arra, hogy a legjobb formámban versenyezhessek Tokióban" – jelentette ki.

Hétvégén kezdődik a három állomásból álló Mare Nostrum-sorozat, mindhárom versenyen rajtkőre lép, és csak a sorozat után dönti el, hogy az olimpián mely távokon indul.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás