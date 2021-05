Mindenkit direkt megtévesztett Dárdai Pál

Dárdai Pál biztos benne, hogy furfangos húzása is kellett a Hertha BSC Bundesligában tartásához. A magyar tréner januárban fél évre vállalta el az első csapat irányítását, de a klub a kérésére másfél éves szerződést kommunikált, mert tudta, hogy a játékosok motivációját csak így tarthatja a szükséges szinten – írja az nso.hu.

„Nagyon hezitáltam, amikor felkértek, hogy vegyem át az első csapatot, mert az ifiknél nagyon jól éreztem magam, a profik viszont újra és újra ugyanazt a hibát követték el. Ebbe nagyon könnyű lett volna belebukni” – mondta a Berliner Zeitungnak Dárdai Pál.

A jövője bizonytalan volt, de mint most kiderült volt itt egy trükk:

a megállapodás sohasem tartott 2022 nyaráig, csak fél évre szólt.

„Megmondtam, hogy nem megyek be úgy az öltözőbe, hogy csak három és fél hónapra szól a szerződésem. Élve felzabáltak volna, a Hertha pedig kiesik – mondta Dárdai. – Több esetben is láttuk, mi történik akkor, ha egy csapat úgy játszik, hogy tudja, az edzője az idény végén távozik, az eredményesség határozottan visszaesett. Ha mi is ezt tettük volna, három ponttal levesebbet szerzünk, és kiesünk. Ehhez kell a pszichológia.”

A bentmaradás végül sikerült (ahogy első alkalommal is, amikor szintén a szezon derekán vette át a Hertha első csapatát). Fredi Bobic, az új ügyvezető dönt arról, hogy hol folytatja a magyar edző. Annyi bizonyos, hogy marad a berlini klubnál, csak az kérdéses, milyen feladatot bíznak rá.

