Dárdai Pál elismerően nyilatkozott búcsúzó játékosáról

"Amikor rájöttem arra, hogy már nem tudok többet futballozni, az pályafutásom legkeserűbb pillanata volt" - nyilatkozta szerdán a 34 éves középpályás, aki a tavaszi idényben a Dárdai Pál által irányított Hertha játékosa volt. Hozzátette: nehéz döntés volt, de a profi labdarúgásban eltöltött tizenöt év megviselte a szervezetét.

A 77-szeres válogatott Khedira tagja volt a 2014-ben, Brazíliában világbajnok együttesnek. A stuttgarti éveit követően - ahol 2007-ben bajnok lett - a Real Madridban és a Juventusban szerepelt. A spanyoloknál töltött öt idény során egyszer nyert Bajnokok Ligáját, bajnokságot, spanyol Szuperkupát és UEFA Szuperkupát, valamint kétszer spanyol Király Kupát és FIFA klub-vb-t. Az olasz együttesben öt és fél évet húzott le, ötször lett bajnok, és háromszor nyerte meg az Olasz Kupát, egyszer pedig az olasz Szuperkupát.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. ?? pic.twitter.com/tCkwb38PgE — Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021