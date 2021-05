Sós Csaba: Hosszú Katinka kezében van a piros ász

A múlt héten 12 érmet nyertek a magyar úszók a Duna Arénában rendezett Európa-bajnokságon. Milák Kristóf két arannyal, Hosszú Katinka és Kapás Boglárka három-három éremmel emelkedett ki a csapatból.

"A számok alapján elégedett lehetek, az egyik legsikeresebb Európa-bajnokságunk volt. A számok jól mutatnak, de az olimpia évében mindent az olimpia szemüvegével nézünk. Ez ahhoz képest is jó volt, de menni kell tovább, nem lehet hátradőlni egy napra sem" – értékelt az InfoRádióban Sós Csaba szövetségi kapitány.

Egyénileg senkit sem akart kiemelni, mint mondta, már annak örült, hogy 61 úszót nevezhetett be az Eb-re, és sokakkal elégedett volt, olyanokkal is, akik éppen csak kiharcolták a csapattagságot, és utána egyéni csúcsot tudtak úszni.

"Nekik ez olyan, mint Milák Kristófnak a világcsúcs"

– mondta a kapitány, egyben jelezve a mércét is.

Milák ezúttal nemcsak 200 pillangón nyert fölényesen, hanem 100 méteren is. Sós Csaba szerint már a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon megmutathatta volna, hogy mit tud a rövidebb távon, de akkor a 200 méter fantasztikus világcsúcsa után nagyon fáradtan csak negyedik lett, "most viszont bejelentkezett az olimpiai éremre 100 méteren is".

Kapás Boglárka egyéni csúccsal nyerte meg az Európa-bajnokságot, tehát jobbat úszott, mint amellyel világbajnok lett. Az Eb végén volt egy kis problémája pajzsmirigybetegsége miatt, ezért rá különösen is vigyázni kell, hogy a körülményekhez képest ideális formában érkezzen Tokióba, de a szakvezető szerint ezzel nem kell foglalkozni, mert a Kapás és az edzője meg fogják oldani ezt a problémát is.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ezúttal 400 vegyesen győzött, 200 vegyesen csak harmadik lett, és szerzett egy ezüstöt Kapás mögött 200 pillangón is. Sós Csaba szerint esélyes lesz az olimpián is, már csak azért is, mert aki két számban világcsúcstartó, arra nem lehet azt mondani, hogy esélytelen.

"Az Eb megmutatta, hogy jó úton jár. Ha annyit tud javulni az olimpiáig, mint amennyit a magyar bajnokságtól az Eb-ig tudott, akkor olyan időt úszhat, amit rajta kívül senki sem tud a világon.

Hosszú Katinka kezében van a piros ász, ha azt a lapot kijátssza, akkor ő nyer.

Akkor tud más nyerni, ha nem lesz csúcsformában, és elmarad a legjobbjától" – mondta, és hozzátette, 400 vegyesen most is kimagaslik a mezőnyből, nemzetközileg jegyzett időt úszott, Európa-bajnok lett. Mint fogalmazott, a 400 vegyes igényli a legtöbb tulajdonságot egyidejűleg, állóképesnek, gyorsnak, erősnek kell lenni, tudni kell váltani, mind a négy úszásnem jól kell menjen. "Ha ő ebben nyert és jól úszott, akkor én azt gondolom, hogy továbbra is esélyes" – mondta Sós Csaba.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás