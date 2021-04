Kapás Boglárka: egyértelműen erősebb vagyok – nagyinterjú

Hogy alakul a programja a tokiói útig?

Egyelőre Budapesten zajlik a munka, majd egy háromhetes hódmezővásárhelyi edzőtáborozás után esünk be az Európa-bajnokságra, utána pedig újabb edzőtábor is vár ránk.

Az országos bajnokság után tudott azért egy nagyobb levegőt venni?

Igen, pár nap pihenőt kaptunk, és a családdal tölthettük a húsvétot. Fizikailag nem is annyira, mentálisan viszont nagy szükségem volt erre a kis feltöltődésre, hiszen kőkemény időszak vár még ránk.

Az ob-n mennyire volt elégedett magával, elsősorban a 200 pillangón úszott két idejével?

Visszagondolva meg vagyok elégedve az ob-val, de 200 pillangón akkor volt bennem egy kis csalódás, mert egy nagyon kicsivel elmaradtam az egyéni legjobbamtól. Az edzőm, Virth Balázs azonban rögtön felvidított, hogy egyáltalán nem volt ez rossz úszás, és sikerült az első 100-on minden korábbinál gyorsabbnak lennem. Ez volt az egyik nagy cél, így nincs okom panaszra.

Kitűzte-e, hogy milyen időt érne el az Eb-n és az olimpián?

Az Európa-bajnokság felkészülési versenynek tekinthető, a Tokióba készülők többsége nem lesz a legjobb állapotban. Ezzel együtt törekszem arra, hogy az egyéni csúcsom közelében ússzam, hiszen ez is az önbizalomnövelést szolgálná az olimpia előtt. Japánban aztán egyértelműen meg szeretném dönteni a saját rekordom, de addig még tényleg sok a feladat.

Mennyire tett jót az ob megrendezése?

Nagyon boldog voltam, hiszen az egy évvel korábbi lemondás után volt bennem aggodalom, még két héttel a mostani ob előtt is volt bizonytalanság a romló járványhelyzet miatt.

Két héttel?! Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke az InfoRádióban elárulta, hogy még a kezdés előtt egy-másfél nappal is volt teendőjük a halasztás elkerüléséért.

Jó, hogy erről nem is tudtam, hiszen akkor még jobban idegeskedtem volna. Mindenki nagyon készült erre a bajnokságra, az olimpiai védettség miatt is kulcsszerepe volt, és örültünk, hogy rendben meg tudták tartani.

Az uszoda mennyit számított a jó eredmények elérésében? Van különbség a létesítmények között?

Egyértelműen. Februárban a Tüske-uszodában rendezett tesztversenyen senki nem volt formában, tehát nem érdemes azokkal az időeredményekkel összehasonlítani a mostaniakat, mégis azt mondom, hogy ha most is ott versenyzünk, kicsit gyengébb idők születnek. A Duna Aréna uszodája nagyon jól kialakított medence, számít a mélység is, tehát kívülről hiába tűnhet furcsának, nem minden 50 méteres pályán érhető el ugyanez az eredmény. Remélem, Tokióban is gyors lesz a medence.

Eldöntötte-e, hogy milyen számokat vállalhat az Eb-n és az olimpián?

Az Eb-n a 200 pillangó mellett 400 gyorson, 400 vegyesen és akár a 4-szer 200-as gyorsváltóban úszhatok, míg Tokióban a 200 pillangó mellé a 4-szer 200-as gyorsváltó jöhet, a többi pedig megbeszéljük még Balázzsal, 400 gyorson van A szintem, ezért ez adná magát, de ha úgy alakul, a 100 pillangó és a 400 vegyes is szóba jöhet, ha addig lesz A szintem.

Mennyire lát rá a riválisok eredményeire?

Mostanában szinte szenzációnak számít, ha van egy-egy verseny, így keresgélnem sem kell. Tudom követni őket, de annyira nem szoktam, nem is tulajdonítok túl nagy jelentőséget annak, hogy áprilisban ki milyen formában van.

Ráadásul az Egyesült Államokban alig 6 héttel az olimpia előtt rendeznek válogatót, és csak június 20-ára lesz meg a tokiói csapat...

Szerencsés, hogy nálunk március végére megvoltak a biztos indulók, kiket nem lehet kiütni. Szerintem nagyon stresszes, ha egy-másfél hónappal a csúcsesemény előtt dől el egyetlen versenyen, hogy ki indul az olimpián.

Mi a konkrét célja július végére?

A legtöbbször időeredményben és egyéni csúcsban gondolkodom. A helyezés nem csak rajtam múlik, de szeretnék 200 pillangón döntőt úszni, és ott minél előrébb végezni. A lényeg azonban az, hogy élvezzem a következő három hónapban az edzéseket, majd az ottlétet.

Lehet majd élvezni az olimpiát a minden korábbinál nagyobb szigor és a várható PCR-tesztek mellett?

A tesztelést nem lehet igazán megszokni, mert nem kellemes, de legalább hozzászoktunk, és szükség is van erre, hogy biztonságban érezzük magunkat. Szerintem mindezekkel együtt vagy ezek ellenére is lehet élvezni egy olimpiát, annak minden ottani állomását, így nekem is ez a célom.

Lesz ötödik olimpiája is?

Egyelőre a negyediket szeretném megcsinálni. Utána egy évig még biztosan versenyeznék, és így lesz időm eldönteni, hogy Párizsnak is nekivágok-e. 2024 akár tényleg bele is férne, de nem szeretnék előre semmit ígérni, az új ciklus elején kell éreznem, hogy végig szeretném-e csinálni.

A tokiói eredményesség befolyásolhatja ezt a döntését?

Nem hiszem. Arra szeretnék hagyatkozni, hogy mennyire szeretem még ezt csinálni, és mennyi erőt érzek magamban. Az eddig elért eredményeim nagyon szépek, de sokkal fontosabb az úszás szeretete. Mindig van célom, de fontos, hogy élvezzem is, amit csinálok.

Hogyan élte meg az elmúlt bő egy év megpróbáltatásait?

Nagyon nehéz volt, amikor bejelentették tavaly márciusban, hogy nem lesz országos bajnokság. Nehezen hevertem ki, az olimpiai halasztás viszont elég egyértelmű volt már. Ezeken is viszonylag hamar túl tudtam lépni. A plusz egy évet megpróbáltuk kihasználni, fejlődni, és szerintem is jól sikerült, 100 pillangón és a 200 első felében is előre tudtam lépni. Bármilyen nehéz is volt ez az egy év, hasznosan telt.

Az autoimmun betegségét mennyire sikerült kordában tartani?

A dietetikusom, Marics Balázs nagyon jól és aprólékosan összeállította az étrendemet, ebben van az egyik kulcsa, hogy jól tudom kontrollálni a betegséget, illetve természetesen néhány vitamint pótolni kell. Ezekkel ki tudjuk tolni azt az időszakot, amikor gyógyszert is kell majd szednem.

Külföldi szurkolók már biztosan nem lehetnek Tokióban, így magyarok sem. Milyen kép jelenik meg a lelki szemei előtt, ha a mostani olimpiára gondol?

Remélem, a japán szurkolók a lelátok felét azért elfoglalhatják, még ha elsősorban a japánoknak is drukkolnak majd. Azért a legtöbb úszót nem zavarja meg a nézők hiánya, így is lehet jól szerepelni, nekem nem a hangzavar a meghatározó, még ha a hangulatnak jót is tesz.

Melyik volt eddig az olimpiai ciklus csúcspontja?

A kvangdzsui vb-győzelem.

Mikor volt komolyabb hullámvölgy?

A tavalyi év nehézségeit és a 2017-es budapesti vb-t számíthatjuk ide.

Miben fejlődött a legtöbbet a Rio de Janeiróban szerzett bronzérme óta?

Fejben mindenképpen. Itt nemcsak a versenytapasztalatra gondolok, hanem a Hashimoto-betegség kezelésére is. Sokkal jobban bízom magamban, ezt köszönhetem a családomnak, a páromnak, Telegdy Ádámnak és az edzőimnek is. Egyértelműen erősebb vagyok, mint voltam Rióban.

A teljes interjú meghallgatható az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában ide kattintva.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás