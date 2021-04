Eb-bronzérem Lisszabonban

A 26 éves magyar – aki biztos olimpiai indulónak tekinthető – a harmadik helyért kiírt mérkőzésen a hozzá hasonlóan világbajnoki ezüstérmes török Mihael Zgankkal szállt szembe. Eddigi hat összecsapásukon csak egyszer, még 2014-ben kapott ki riválisától, aki 2019-ben Európa-bajnoki címet ünnepelhetett Minszkben. Az ellenfél Szlovéniában született, így lett második a 2017-es budapesti vb-n, majd török állampolgár lett, és felvette a Mikail Özerler nevet, a nemzetközi szövetség nyilvántartásában azonban szlovén nevén szerepel.

A hetedik csata rendes mérkőzésideje nem hozott értékelt akciót, Tóth két, míg Zgank egy intéssel kezdte meg az aranypontig tartó hosszabbítást. Ebben az elfáradó ellenfél hamarosan megkapta második figyelmeztetését is, majd 3:48 perc elteltével a magyar dzsúdós egy külső horogdobással földre vitte riválisát, és vazaarival győzött.

Az MTK sportolója a 2014-es montpellier-i kontinenstorna után másodszor állhatott fel az Eb-dobogó alsó fokára, míg 2016-ban Eb-ezüstérmes lett.

Tóth Krisztián a magyar cselgáncssport 49. Eb-bronzérmét gyűjtötte be a Pavilhao Atlanticóban.

"Nem maradt bennem semmi, mindent kiadtam magamból, már várom, hogy visszaérjünk a hotelbe, és kicsit pihenhessek. Az elvesztett negyeddöntő után pozitív mérgesség volt bennem, mert nagyon Európa-bajnok akartam lenni, és színesíteni a medálkollekciómat. Gviniasvili ellen mindig nehéz, ezzel együtt a döntőben kikapott a másik georgiaitól, így nem ő jön majd az olimpiára. Sajnálom, mert megérdemelte volna, a győztes Lasa Bekaurit viszont nem ismerem, még sosem mentem vele" – mondta a 26 éves dzsúdós.

Tóth Krisztián ezután rátért a bronzmeccs történéseire: "Ez szerintem a bírói szubjektivitáson múlt. Igaz, hogy a török rendre próbált megelőzni, viszont veszélytelen volt. Én ugyanakkor sosem hátráltam, hogy ezzel is mutassam a felfogásomat a mérkőzésvezetőnek, de így is necces volt. Én mindig dolgoztam, hogy a stílusommal szimpatikus legyen a bíróknak, talán ez is benne volt ebben a meccsben. A meló összeállt, most már minden idegszálammal a budapesti vb-re és az olimpiára koncentrálok, mindkét versenyen szeretnék nagyot alkotni."

Edzője, Pánczél Gábor úgy vélekedett, hogy kis szerencse is kellett a hosszú nap végén.

"A bronzmeccsen Krisztián időnként bizonytalan volt, de a török is sok alibi technikát mutatott be. Ami az elvesztett negyeddöntőt illeti, sajnos vannak olyan ellenfelek, akik egyáltalán nem fekszenek neki, és Gviniasvili is ilyen, mert teljesen speciális stílusa van. Ezzel együtt maximálisan elégedett vagyok Krisztián mai teljesítményével, a tavalyi, mentálisan kevésbé sikeres év után teljesen más felfogásban dolgozik. Az edzéseken már pedagógusként is segít nekem a fiatalokkal, és sokszor már vissza kell fognom őt" – tette hozzá mosolyogva.

Ami a tokiói olimpiáig hátralévő időszakot illeti, a férfi válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedő tréner közölte: "A kvóta már atombiztos, és ha a budapesti világbajnokságon nem történik valami katasztrófa, akkor benne lesz a világranglista első nyolc helyezettjében, azaz kiemeltként szerepelhet az olimpián. Addig már csak a hazai vb szerepel a programban."

Nyitókép: Kovács Tamás