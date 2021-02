A mezőny harmadik vasparipájaként hétfőn az olasz Alfa Romeo Formula-1-es autóját is bemutatták, ezt vezeti az idei évben a ferraris korábbi világbajnok Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi. Az autó C41-es kódjel alatt fut.

A csapat délben - mint a Formula.hu szakportál tudósít - Varsóból jelentkezett egy rövid online műsorral, ott hullt le a lepel a vörös-fehér autóról. Hogy miért Varsóból? Onnan származik a csapat tesztpilótája, a lengyel Robert Kubica.

Az autó tavalyi külsejéhez képest változás, hogy felcserélődik rajta a fehér és a vörös, idén az autó háta és alja lesz vörös.

Az előző, C39-es modellhez képest kerekebb lesz az orrkúpja, a motorborításról pedig eltűnt a cápauszonynak is nevezett túlnyúlás.

Can't wait to hear you rev up on the track... ??#C41 #AlfaRomeoRacing #ORLEN pic.twitter.com/PnLDvcgyRo