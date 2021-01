Új királya van a dartsnak

Vasárnap este rendezték a PDC, vagyis a darts világbajnokságának döntőjét, amelynek az volt a tétje, hogy Gerwyn Price először vagy Gary Anderson harmadszor kerül trónra.

A kérdőjel az összecsapáson gyorsan kiegyenesedett, ugyanis előbbi esélyt sem adott utóbbinak.

Az első szettet - az Index beszámolója szerint - remekül kezdte a kétszeres világbajnok Anderson, 2–0-ra vezetett, ám Price nehéz helyzetből fordított és végül 3–2-vel behúzta.

Az első vb-győzelmére hajtó walesi idegei is rendben voltak Anderson egyenlítése után, és annak ellenére lett övé a harmadik szett, hogy Gary Anderson egy Big Fish kiszállót is dobott (170), ezzel pedig ismét nála volt az előny (2–1).

5-1-nél Anderson váratlanul szépített, de 6-2-nél Price már nyeregben volt. A vége 7-3 lett.

?????????? ?????



What must be going through Gerwyn Price's head right now? He has missed nine match darts and he has to start all over again in a tenth set! pic.twitter.com/PreqgbDzG5 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021