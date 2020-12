A kilencnyilas is kevés volt a darts-vb-n

A hetedik helyen kiemelt angol játékos hétszer találta el a tripla huszast, majd a tripla 19-es következett, végül a dupla 12.

A 37 éves Wade, aki pályafutása során harmadszor produkált tökéletes kört, bravúros dobása ellenére kikapott a 26. helyen rangsorolt honfitársától, Stephen Buntingtól. Utóbbi kétszettes hátrányból fordítva 4-2-re győzött a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett keddi találkozón.

