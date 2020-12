Japán versenyző váltja Kvjatot az Alpha Taurinál

A japán Cunoda Juki veszi át a távozó orosz pilóta, Danyiil Kvjat helyét a Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Alpha Tauri csapatnál. Az istálló szerdán jelentette be a Forma-2-ből érkező 20 éves pilóta szerződtetését.

"Minden autóversenyző álma, hogy a Forma-1-ben szerepelhessen, nekem is, ezért nagyon boldog vagyok" - nyilatkozott a Red Bull istálló akadémiáján nevelkedett Cunoda.

A 20 éves tehetség 2014 vége, Kobajasi Kamui búcsúja óta a sorozat első japán versenyzője lesz.

Danyiil Kvjattól két szezon után búcsúzott el az Alpha Tauri, melynek másik autóját jövőre is a francia Pierre Gasly vezeti.

A japán pilóta már tesztelt az Alpha Taurival Abu-Dzabiban.

?️ Franz Tost "As Yuki will drive for us next year, we say goodbye to @kvyatofficial, I want to thank Daniil very much for his input to the team, especially this year, he helped us a lot with his experience to set up and improve the performance of the car." pic.twitter.com/N6sN9IxFgz — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020