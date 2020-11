Tízéves szerződést kínál Lionel Messinek a Manchester City

Lionel Messinek csak jövő nyárig van érvényes szerződése az FC Barcelonával, ha addig nem újítja meg a kontraktust, akkor július elsején ingyen távozhat minden idők egyik legjobb futballistája eddigi egyetlen profi klubjától. A hatszoros aranylabdás már az idén nyáron el akarta hagyni a Camp Nout, csak későn döntött, és kifutott abból a határidőből, ameddig ingyen felmondhatta volna a szerződését.

A Manchester City tulajdonosa, a City Football Group mindenesetre a The Times értesülései szerint máris egy gigaajánlattal készül január elsejére, amikortól a 33 éves futballzseni hivatalosan is tárgyalásba kezdhet az esetleges érdeklődőkkel.

A CFG tízéves szerződést kínál Messinek,

amely tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy az argentin csatár ne csak az egykori kedvenc edzője, Pep Guardiola által dirigált Manchester Cityben, hanem a CFG által irányított nyolc futballklub bármelyikében játsszon, így például a New York City FC-ben, a Yokohama Marinosban vagy a Melbourne Cityben. A szerződési ajánlat része, hogy Messi a CFG csoport globális nagykövete is lenne.

A hír azért is érdekes, mert nemrég Pep Guardiola úgy nyilatkozott, azt szeretné, ha Messi a Barcelonából vonulna vissza, igaz, azt is hozzátette, hogy továbbra is rajongója az argentin futballjának. Más kérdés, hogy vajon egy 33 éves futballista, aki jelenleg is a világ legjobban kereső labdarúgója, megér-e annyit akár a Citynek, hogy még a jelenlegi, évi 40 millió euró feletti fizetésére is ráígérjen. Guardiola mindenesetre a múlt héten hosszabbított Manchesterben…

A bizonytalanságot növeli, hogy Barcelonában lemondott a klub teljes vezetése, várhatóan januárban lesz a tisztújítás, és az elnökjelöltek egy része éppen azzal kampányol, hogy majd ő ott tartja a klubnál Messit. Ehhez viszont sok pénzre és győzelmekkel kecsegtető jövőképre lesz szükség, márpedig mindkettőnek híján vannak jelenleg a Camp Nouban.

A szerződési ajánlattal egy időben jelent meg egy videó a világhálón, amely azt mutatja, hogy Messi mennyire magányos a Barcelona edzésein. A felvételeken valóban az látszik, hogy lehajtott fejjel hallgatja Ronald Koeman utasításait, és senkire sem néz a társai közül. Mindez jelentheti azt, hogy valóban nem érzi jól magát a régi közegében, de korábban sem beszélgetett vagy viccelődött bárkivel a csapatból, többnyire csak Luis Suarezzel és Arturo Vidallal állt szóba, ők viszont távoztak a nyáron a klubtól.

