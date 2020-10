Élő: derbi a Groupamában, FTC–Újpest 1-0

Szergej Rebrov rotálta a kezdő tizenegyét, de az magyar viszonylatban így is ali tűnik tartalékosnak: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister – Somália, Laidouni – Zubkov, Mak, Tokmac – Boli.

Az Újpest kezdő tizenegye: Pauljevics – Paunovic, Kutrubisz, Risztevszki, Antonov – Perosevics, Onovo, Csongvai, Mitrovics – Simon – Junior Tallo.

A két csapat egyperces gyászszünettel emlékezett meg a 71 éves korában elhunyt Branikovits Lászlóról. Mindkét csapatba két magyar játékos tudott bekerülni.

Ferencvárosi mezőnyfölénnyel, de helyzet nélkül telt az első tíz perc.

Boli és Tokmac kombinációja lesállás miatt akadt el.

A kezdő csapatok huszonkét játékosát tizenöt ország adja, a négy magyar mellett négy szerb is játszik (mind az Újpestben), a magyarokon kívül csak elefántcsontparti van mindkét oldalon.

Junior Tallo forgolódása után Simon Krisztián majdnem elérte a labdát, ami így Dibusz ölében halt el.

A 24. percben Boli lövése ment kapu mellé. Amióta Magyarországra szerződött, mindhárom derbit az ő góljával nyerte 1-0-ra a Fradi.

A sorozat biztosan megszakad, mert a 38. percben a Fradi megszerezte a vezetést, mégpedig Tokmac Nguen fejes góljával. Lovrencsics beadása után Pauljevics állva maradt, a nála kisebb és vékonyabb Tokmac túlugrotta, s tíz méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 1-0.

Az Újpest Perosevic sérülése miatt tíz emberrel kapta a gólt. A sérült horvát csatár helyére a grúz Beridze állt, így most már mindkét oldalon van grúz is. Beridze rögtön fejelt, de gyengén, Dibusznak így is vetődnie kellett.

Az Újpest erősített a félidő hajrájára, de megérdemelt a Ferencváros vezetése.