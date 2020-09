A nőknél az ötödik helyen kiemelt holland Kiki Bertens meccslabdáról fordított a selejtezőből érkezett olasz Sara Errani ellen, majd kimerülten összerogyott a 3 óra 10 perces csata után. Végül kerekesszékben tolták ki, miközben hangosan kiabált fájdalmában. Bertens sérülés miatt visszalépett a múlt heti, strasbourgi tornától.

A 33 éves Errani, aki első Grand Slam-tornáján indult kétéves doppingeltiltása után, háromszor adogatott a győzelemért.

Íme a mérkőzés vége és Kiki Bertens fájdalma:

WHAT A BATTLE.



Kiki Bertens is clearly injured but still battles past Errani, 7-6, 3-6, 9-7 to reach R3 of #RolandGarros ! We know how @kikibertens feels... ?? pic.twitter.com/B3YpLyE51z — くれふぁ (@umbre_sports53) September 30, 2020