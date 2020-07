Hosszú Katinka: félek, hogy nem lesz olimpia

Az Indexnek adott interjú után a Nemzeti Sport is megszólaltatta a versenyzést sporttársaival együtt a hétvégén újrakezdő háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinkát, aki harmincon túl sem foglalkozik a visszavonulás gondolatával pusztán az olimpia egyéves halasztása miatt.

"Utaznék, versenyeznék" - mondta, de a koronavírus előtti világból olyan is van, ami egyáltalán nem hiányzik neki: a repülőterek.

Kétségkívül nagy változást hozott az életében, hogy kutyagazda lett, de miután visszaáll az élet a régi kerékvágásba, párja családja be fog segíteni Zeusz "nevelésébe". A kényelmes ráadásul már kezd kényelmetlen lenni a számára.

"Lelkiismeret-furdalásom van.

Az elmúlt hetekben többször megengedtem magamnak, hogy ne menjek edzésre. Viszont még mindig nem tudom élvezni a szabadságot, egyszerűen befeszülök" - vallott a sportoló, aki attól is fél, hogy nem lesz olimpia, de ha így is lesz, ő akkor is tovább versenyez majd.

A jelenlegi helyzetben azonban nála sokkal nehezebb helyzetben vannak a trónkövetelők, ők ugyanis az első olimpiai érmüktől kerültek távolabb.

Ha a riói olimpia előtt történt volna a mostani halasztás,

"széttépte volna az ideg",

de így nagypapájára, Bakos Lászlóra hagyatkozik, aki azt mondja neki, minden, amit most elér, már bónusz. "Már nincs rajtam teher, már senkinek sem kell bizonyítanom, magamnak sem, mert amit szerettem volna elérni, azt már elértem" - tette hozzá.

