Sós Csaba nem kertel, ezért válthatta le edzőjét Hosszú Katinka

Jelenleg senki nem ér fel Hosszú Katinkához, aki ha jól felkészült, legyőzhetetlen - fogalmazott az InfoRádióban Sós Csaba.

"Most örül az életnek, és talán nem is baj, hogy a mérhetetlen erőltetett menet után, amelyen ő túl van, volt egy kis pihenője. Jobban el van maradva, mint hasonszőrű társai, de mindig azt mondom, hogy ő már megjárta a poklot és a mennyet is. És maga a koronavírus alatti viselkedése is arra utal, hogy halálosan komolyan gondolja az úszást. Mindkét vegyesúszószámban ő a világcsúcstartó, és láttuk már, hogy kiélezett helyzetekben mire képes" - utalt a szakvezető a többi között a magánéleti válságára, amelyből Európa-bajnokként tért vissza.

Vagyis:

ahhoz, hogy valaki az olimpián legyőzze Hosszú Katinkát, ahhoz "nagyon sokkal jobbnak kell lenni nála"

- szögezte le a kapitány.

Ugyanakkor saját szavaiból is tudni, a karanténidőszakban a háromszoros olimpiai bajnok úszó nem állt le teljesen, szerencsés helyzetben volt, és Sós Csaba szerint Hosszú Katinkáról versenyzőtársai példát vehetnének, elment a margitszigeti Négy Nemzet Úszóversenyre, komolyan odaállt, megmutatta magát, nem félt az ütközettől, fő számaiban pedig elindult, végül megcsinálta a szokásos levezetőprogramját is.

Hosszú Katinka a tavaly nyári dél-koreai világbajnokság után néhány hónappal elbúcsúzott edzőjétől, Petrov Árpádtól, és kijelentette, hogy ő maga irányítja a felkészülését, ám az utóbbi hónapokban egyre nagyobb szerepet vállal mellette Nagy József, Gyurta Dániel utolsó felkészítője. Erről a helyzetről is megvan a véleménye:

"Nem akarok megbántani senkit, de a fiatal generáció másképp él. Hosszú Katinka mindent összevetve a világ talán legjobb úszónője, megvannak az elvárásai, ehhez Nagy József magatartása és edzői habitusa tud felnőni. Konkrétumot is mondok:

Katinka edzése közben nem lehet az, hogy valaki beszélget, mobilozik vagy késik. Nagy Józsefről elképzelhetetlen még az is, hogy a tanítványa edzésén leüljön.

Messziről nézve is azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen igazi megoldás."

Sós Csaba szerint három dolog emeli a háromszoros olimpiai bajnokot ma is mindenki fölé: az akarat, a fájdalomtűrő képesség és a tudás. "Megnézem, hogy ki fogja megelőzni, ha ő fel van készülve rendesen" - tette hozzá.

