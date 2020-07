Friss hírek a koronavírusos váci kézilabdásokról

A járvány utáni újranyitás jegyében május 25-én kezdték el a váci női kézisek a közös munkát, betartva a szigorú egészségügyi ajánlásokat, vagyis heti kétszer vértesztet végeztek a játékosokon és a szakmai stáb tagjain. Ezek mindig negatív eredményt hoztak, ám június végén az egyik csütörtöki teszt esetén derült ki, hogy többeknél is a koronavíruséhoz hasonló, gyenge tünetek jelentek meg. Ezután mindenkinél PCR-tesztet végeztek, amely tíz játékosnál igazolta a koronavírus-fertőzést.

Szilágyi Zoltán, a Vác női kézilabda-csapatának vezetőedzője az InfoRádióban elmondta: a vérteszt akkor is negatív volt, amikor a tünetek jelentkeztek egyes csapattagokon, ezért először, szúrópróba-szerűen, két játékost küldtek PCR-tesztre. Ám amikor az pozitív lett, az egész csapattól mintát vettek, így derült ki tíz játékos pozitivitása.

"Szerencsére most már mindenki tünetmentes, épp péntek délelőtt volt az egész csapat PCR-teszten, reméljük, most már negatív lesz az eredmény. Jó a hangulatuk, azoké is, akik elkapták a fertőzést" – mondta a tréner.

A teljes interjút meghallgathatják a Hetes című műsorban jövő kedden este fél 8-kor.

Nyitókép: pixabay